Olyan részeg volt a német válogatott egykori kapusa, hogy a szondát sem tudta megfújni – a jogosítványa bánta a dolgot

Nyitókép: dpa Picture-Alliance via AFP

A bajor főváros az idén ősszel is alkoholmámorban ringatózik. A napokban elkezdődött Münchenben a világ legnagyobb sörünnepe, az Oktoberfest. És ahogy az ilyenkor lenni szokott, a németek elengedik magukat és kiélvezik a pillanatot. A híres emberek is így tesznek, csak épp akkor van baj, ha az alkoholmámorban már nem tudnak gondolkodni. Ebbe az állapotba került a hétvégén Jens Lehmann is. A német válogatottban 1998 és 2008 között összesen 61 alkalommal szerepelt kapust merev részeg állapotban állították meg vasárnap éjjel Münchenben a rendőrök. Az angol Arsenal korábbi labdarúgója az Oktoberfesten iszogatott, ám a gond igazából az volt, hogy ittas állapotban próbált hazavezetni.

Az igazoltatásakor annyira részeg volt, hogy a szondát sem tudta megfújni, ezért bevitték a rendőrkapitányságra.

Végül vérmintát vettek a rendőrök, ám annak eredménye csak néhány nap múlva fog kiderülni, elővigyázatosságból azonban elvették Lehmann jogosítványát – írja az Origo.

A Bild című német lap arról számolt be, hogy Lehmann vasárnap több korsó sör elfogyasztása után az egyik sörsátorban olyan jól érezte magát, hogy a padokon táncolt, ami persze még önmagában nem bűn, ám kevéssé tekinthető a józan viselkedés jelének. A baj az volt, hogy a volán mögé ült merev részegen. Az eset után a Lehmannt igazoló egyik rendőr így nyilatkozott:

„Őrület, hogy ennyi alkohol után képes volt volán mögé ülni. Az Oktoberfest környékén rengeteg rendőr dolgozik, akiknek meg kell akadályozniuk az ilyen ittas vezetőket” – mondta az egyenruhás.

A három világbajnokságon és három Európa-bajnokságon is szerepelt kapusnak korábban többször is meggyűlt már a baja a rendőrséggel, ugyanis korábban láncfűrésszel esett neki a szomszédja garázsának, hogy jobb kilátást csináljon magának a házából a Starnbergi-tóra. Ezért az akciójáért tavaly 420 ezer eurós (166 millió forint) pénzbírságot kellett fizetnie.