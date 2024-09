Már a vb-címvédőnél is elismerik, hatalmas a baj!

Nyitókép: Facebook/Honda

Egyre nagyobb bajban van a Red Bull, ez most már egyértelműen látszik. Bár Max Verstappen még vezeti a Forma–1-es világbajnoki pontversenyt a pilótáknál, de a konstruktőrök között már csak minimális az előnye a csapatnak, 8 pont a McLarennel szemben, és ha folytatódik az osztrákok lejtmenete továbbra is, akkor az idén nem ünnepelhetnek duplán, de megeshet, szimplán sem. Persze még semmi sincs veszve, de komoly teljesítményre lesz szükségük, ha meg akarják védeni a bajnoki címeiket. Az idei világbajnokságból nyolc futam van még hátra, a hétvégén Bakuban versenyeznek, és az utóbbi hónapok hanyatlását figyelve kijelenthetjük, az Azeri Nagydíjnak sem Verstappenék az esélyesei.

No, de mi bicsaklott meg a Red Bullnál, mert az évet most is remekül kezdték? Több szakértő úgy tartja, a kezdeti sikerek túlzottan magabiztossá, és kissé arrogánssá tették a vezetőket. Az elején még jó helyzetben voltak, de a szezon közepe óta visszafelé lépdelnek és rossz döntéseket hoznak. Május elején jelentették be, hogy Adrian Newey mérnök nem fejleszt tovább a világbajnok F1-es istállónál. A brit szakember azóta már az Aston Martinhoz szerződött. Talán ez is lehet az oka, hogy az elmúlt időszakban az osztrák csapat fejlesztései félresiklottak, minél több újítás érkezett, annál bizonytalanabbá és nehezebben kezelhetővé vált az autó. Emiatt Verstappen ki is akadt a monzai Olasz Nagydíjat követően.

„Tavaly nagyszerű autónk volt, amely minden idők legjobb versenygépe volt, de mostanra egy szörnyeteget alkottunk belőle.

A domináns autóból vezethetetlen járművet csináltunk mindössze hat-nyolc hónap alatt. Korábban már voltunk ilyen helyzetben pár futamig, de az előző évhez viszonyítva természetesen ez a mostani teljesen más. Dolgoznunk kell keményen, s most sok munkánk lesz Bakuig. Igazán rossz a helyzet jelenleg, rengeteg mindent át kell alakítanunk ezen a kocsin, különben mindent elveszítünk” – jelentette ki a háromszoros világbajnok holland, aki az egyéniben még 62 ponttal vezet Lando Norris (McLaren) előtt.