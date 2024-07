Nyitókép: YouTube

„Hogy értékeled eddig az EB-t? Várható volt, hogy így alakul a legjobb nyolc mezőnye?

Általában minden EB-n ez az arány: a nyolc közé bejut 1-2 meglepetéscsapat, a maradék hat pedig, amelyeket már megszoktunk. Sőt, ez szokott lenni a Bajnokok Ligájában is, úgy tűnik, ez egy bevált képlet, amelyhez a futballvilág ragaszkodik. Svájc nyolc közé jutása a játékuk alapján nem meglepetés, a törököké talán igen. Nem minden meccs magas színvonalú, nem mindegyik alkalommal kapja azt a közönség, amit egy Premier League rangadón, vagy a BL-ben, de még ezek a meccsek is nagyon drámaiak tudnak lenni, úgyhogy szerintem nagyon jó ez az Európa Bajnokság, ha valaki úgy követi a meccseket, hogy egyébként nem nagyon szokott focit nézni, annak kifejezetten vonzó lehet.

A nem kimagasló színvonalú meccsek, amelyekből azért jutott néhány az eddigiek során, mennyire múltak azon szerinted, hogy a top-bajnokságok játékosai túl vannak hajtva, hogy jóformán pihenő nélkül hozták le a szezont?

Nyilvánvalóan így van, még a magyar válogatott teljesítményén is tetten érhető mindez, hiszen Szoboszlai Dominik, a csapat kapitánya nagy terhelésből jött, úgy érkezett meg, hogy romlott a formája. Az előző két Európa Bajnokságon a válogatott már május elején el tudta kezdeni a felkészülést, mert volt annyi NB1-ben focizó játékosunk. Idén több a légiós, és csak május végén tudták megkezdeni a felkészülést. Ezért is mondtam, hogyha összehasonlítjuk a legjobb klubcsapatok és a válogatottak játékát, akkor az utóbbiak nyilvánvalóan alulmaradnak, hiszen terhelten jönnek a focisták, és nincs meg az az összeszokottság, ami a klubjukban megvan. Mondjuk ezt már rég nem is várom el a válogatottaktól, de azt igen, hogy láthassunk jó megoldásokat.”