Jövőre két magyar csapat lesz a szlovák első osztályban – feljutott a Révkomárom

Megnyerte a szlovák másodosztályú bajnokságot, ezzel 124 éves történelme alatt első alkalommal jutott fel az élvonalba a komáromi labdarúgócsapat, a Komáromi Football Club. Ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben a Szlovák Labdarúgó-szövetség engedélyét megkapják, jövőre a Dunaszerdahely mellett még egy magyar csapat szerepel majd a szlovák első osztályú labdarúgó-bajnokságban.

Bár még két fordulót le kell játszania, az 1900-ban alapított Komáromi FC a bajnokság 28. fordulójában a Slavoj Tőketerebes elleni idegenbeli 3-1-es győzelmével hétpontos előnyt szerzett az eperjesi Tatran előtt, ezzel pedig bebiztosította idei bajnoki címét. Vincze István, a révkomáromi lila-fehérek sportigazgatója a Ripostnak nyilatkozva úgy fogalmazott,

„A Fradi ugyan egy évvel előttünk jár, hiszen 125 esztendős, de a nyomukban maradunk”

elmondta azt is, hogy klub vezetése teljesen magyar, hiszen az elnök Baráth György, a vezetőedző Radványi Miklós, a pályaedző az egykori szlovák válogatott védő, Saláta Kornél, a kapusedzőjük pedig az a Novota János, aki aktív játékosként a DVSC-ben és bécsi Rapidban is szerepelt. Jelenleg a szlovák nemzeti tizenegy kapusedzője, és ebbéli minőségében utazik a nyári németországi labdarúgó Eb-re.

A lap azt írja, tőketerebesi idegenbeli meccsen eleinte kicsit megfogta a KFC játékosait a hirtelen jött kánikula, aztán ment minden, mint a karikacsapás.

A 44-szeres magyar válogatott Vincze öröme érthető, hiszen február óta a csapat hét alapembere dőlt ki sérülés miatt,

ráadásul stadion-rekontstrukciójuk miatt nem is Észak-Komáromban játszották hazai találkozóikat.

„Az építkezések befejezésükhez közelednek, a pályatalaj minősége remek, azon lehetne már most is játszani, de az összességében négyezres nézőtéri kapacitásúra tervezett létesítményben még folyik a kivitelezés, így elképzelhető, hogy a Niké Liga, azaz az első osztály nyitómeccseit még nem Komárnóban játsszuk” – ismertette az egyesület helyzetét a sportvezető, aki szerint a későbbiek során játékoserősítésre is gondolnak, elvégre az ottani legfelső osztály tévéközvetítéseiből nagyobb bevétel várható

