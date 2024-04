A Liverpool egykori sztárja szerint Arne Slot tökéletesen passzol a klubhoz

Nyitókép: Dirk Kuyt (b) és Steven Gerrard (j) a Liverpool FC egykori labdarúgói a klub legendáinak jótékonysági meccsén, Oli Scarff / AFP

A Liverpool és a holland válogatott egykori támadója, Dirk Kuyt is elmondta a véleményét arról, hogy honfitársa, Arne Slot megfelelő jelölt lenne-e volt klubja edzői tisztségére – számolt be a The Athletic. Slot, aki jelenleg a holland Feyenoord térnere, csütörtökön jelentette be, hogy igent mondott a Liverpool megkeresésére és már csak a klubok megegyezésén múlik a szerződéskötés.