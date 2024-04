Guardiola még nem írná le a Liverpoolt

Jelenleg a Manchester City a bajnoki cím legnagyobb esélyese, hiszen amennyiben minden hátralévő meccsen nyernek, megnyerik a Premier League idei szezonját. A tréner azonban figyelmeztetett, hogy nem szabad elbízniuk magukat ebben a helyzetben.

„Voltunk már ilyen helyzetben korábban, de ez nem jelenti, hogy csak emiatt idén is győzni fogunk.

Tenni kell azért, hogy az megtörténjen. Az Everton azért játszik, hogy távol maradjon a kiesőzónától. Hasonló mérkőzésünk lesz a Nottingham Forest otthonában, amely az életben maradásért játszik”.

Guardiola hozzátette: „Talán azért, mert hosszú évekig igazi esélyesnek számított, a Liverpool iránti megbecsülésem nagyobb, mint valaha. Az Old Traffordon játszott döntetlenje, a kihagyott esélyek, vagy éppen szerdán, amikor Jordan Pickfordnak volt két-három mentése a fontos pillanatokban. A Crystal Palace elleni meccsen is a kihagyott lehetőségek... – Miért történt így? Elmondom, ez a futball. Sok példát tudok mondani a saját csapatomtól is.

De még mindig versenyben vannak, mert ismerem a Liverpool karakterét, a végsőkig küzdeni fognak, és nekünk is ezt kell tennünk”

– fogalmazott akatalán szakember.