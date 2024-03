Orbán megnyugtató választ adott Marco Rossinak

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

A legjobb hír talán az, hogy Szoboszlai Dominik újra kezdő volt a Liverpoolban a hétvégén. A Vörösök vasárnap 1–1-es döntetlent játszottak a nagy rivális Manchester Cityvel. A hét közepén a magyar válogatott csapatkapitánya már csereként pályára lépett az Európa-liga nyolcaddöntőjében, és szép gólt is lőtt egy szóló után a Sparta Praha vendégeként 5–1-re megnyert meccsen.

A középpályásnak amúgy az El-ben ez volt az első találata az idényben (összességében pedig a hatodik gólja a Liverpoolban). Aztán vasárnap, a februári sérülése után először már a kezdőcsapat tagjaként játszott a City ellen, s a rangadón a 61. percben lecserélték. A több mint egy órányi játék után az angol sajtó átlagban 6-osra értékelte a teljesítményét.

A mérkőzéssel kapcsolatban a közösségi médiában szólalt meg Szoboszlai, aki szűkszavú, de határozott üzenetet küldött:

„A verseny még nem ért véget”

– írta a Pool magyar futballistája, utalva arra, hogy versenyben vannak az aranyéremért. A Liverpool jelenleg a másik helyen áll a Premier League-ben, azonos pontszámmal (64) az első Arsenallal, s egy ponttal előzi meg a Manchester Cityt. A liga másik magyarja, Kerkez Milos kezdett a Bournemouth-ban a Sheffield United ellen, de az első félidő után lecserélték.

A Németországban légióskodók közül Willi Orrbán az RB Leipzig mindkét múlt heti találkozóját, a Darmstadt ellen 2–0-ra megnyert hétvégi bajnokit és a Real Madrid elleni, spanyolországi, 1–1-es BL-meccset is végigjátszotta, akárcsak válogatott kapusunk, Gulácsi Péter. A lipcseiek csapatkapitánya, Orbán ráadásul egy fejes gólt is szerzett Madridban, ebben az idényben a 13. tétmeccsén ez volt az első gólja a sokáig sérült védőnek.

Amúgy Gulácsi bekerült a Bundesliga hét csapatába a WhoScorednál.

A labdarúgás statisztikáival foglalkozó portál remek értékelését azzal érdemelt ki, hogy kulcsszerepe volt a Darmstadt kapott gól nélküli legyőzésében. A lipcseiek magyar válogatott játékosára hosszú sérülése után már hetek óta első számú kapusként számít Marco Rose vezetőedző.

A Freiburg támadója, Sallai Roland is két mérkőzést játszott a múlt héten. Az Európa-ligában a West Ham ellen 1–0-ra megnyert meccsen ő készítette elő a gólt, s a nyolc találata mellett a harmadik gólpassza volt ez az idényben (az El-ben az első). Sallai kezdő volt a Bochum elleni idegenben 2–1-re megnyert hétvégi bajnokin is.

A válogatott védő, Szalai Attila ezúttal is csak a kispadon ült, s nem cserélték be. Balszerencsés hétvégéje volt azonban Schäfer Andrásnak, akinek a csapata, az Union Berlin 2–0-ra kikapott a VfB Stuttgarttól, a középpályást pedig a 69. percben kiállították egy rossz ütemű belépő után. A piros lapot az edzője, Nenad Bjelica is túl szigorúnak ítélte, így nem haragudott a magyar játékosára.

Bombaformában van viszont Varga Barnabás.

A Ferencváros csatára duplázott vasárnap az FC Fehérvár elleni rangadón, s már 17 gólnál tart az NB I-ben. Ráadásul ezt 16 meccsen hozta össze, tehát a mérkőzésenkénti átlaga több mint egy. Marco Rossi szövetségi kapitány biztosan örül, hogy egy ilyen eredményes a támadója.

A magyar válogatott szakvezetője március 12-én, tehát kedden hirdet keretet. A mieink 22-én Törökországgal, 26-án Koszovó ellen játszanak felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában. Rossi korábban jelezte, nagy változások nem várhatók. Az utóbbi időben rendszeresen meghívott Horváth Krisztofer biztos, ami biztos alapon megrázta magát a hétvégi bajnokin, hogy ott lehessen a legjobbakkal.

A Kecskemét csatára a Kisvárda 3–1-es legyőzése során szerzett két gólt, s adott egy gólpasszt. A Torinótól kölcsönvett futballista 22 NB I-es találkozón már 10 találatnál és 7 asszisztnál tart. A szakember éppen a napokban beszélt arról, hogy egyre érettebbnek látja Horváth játékát, s lassan kinövi a magyar élvonalat.