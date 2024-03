„Még a sárga is túlzás, rájátszott az esetre Orbán!” – Vinícius fojtogatása belefért a játékvezetőnek

Érdekes a brazil támadó szerda esti agresszív viselkedése, eddig ugyanis többnyire ő volt áldozata verbális vagy tettlegességig fajuló támadásnak (emlékezetes a valenciai szurkolók huhogása, illetve amikor a barcelonai drukkerek banánnal vették célba). Ezúttal az ő viselkedése nem volt méltó klubja címeréhez.

A dél-amerikai játékosok temperamentumos viselkedésére bőven akadnak példák a futballpályán.

Még a nyolcszoros aranylabdás argentin Lionel Messire is jellemző, hogy a nyakánál fogva ragadja meg ellenfelét, de a világbajnok klasszis országos barátja, az uruguayi támadó Luis Suarez is ismertté vált a harapásáról: a 2010-es világbajnokságon és évekkel később az angol bajnokságban is bevetette jellegzetes fogsorát.