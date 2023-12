Rácuppant egy brit szakíró Szoboszlaira, az is kiderült, hogy miért

Szoboszlai Dominik augusztus 13-án, a Chelsea elleni idegenbeli mérkőzésen játszott először a Liverpool mezében, tétmeccsen. Ebben az idényben eddig nem kevesebb, mint 18 találkozón szerepelt a Mersey-parti klub színeiben, emellett a magyar válogatott kulcsfigurájaként hat alkalommal lépett pályára, ráadásul a találkozók nagy részét végigjátszotta.

Jürgen Klopp vezetőedző annyi könnyebbséget adott neki, hogy az Európa Liga-mérkőzéseken csupán csereként számított rá – vagy még úgy sem (a legutóbbi, Linz elleni találkozón például egyetlen percet sem játszott).

Rácuppant a sajtó a magyar középpályásra

A Liverpool Echo szakírója úgy véli, a magyar játékos ugyan kiválóan kezdte az idényt (Dominik szerződtetését a klub egyik sikersztorijaként aposztrofálja), ám Ian Doyle szerint a Nottingham Forest elleni bajnoki óta (ezen a meccsen honfitársunk kiemelkedő teljesítményt nyújtott, két gólpasszt is adott) érezhetően visszaesett a formája.

Doyle fel is sorolja azokat a mérkőzéseket, amelyeken szerinte Szobo teljesítménye elmaradt a várttól: „A Toulouse elleni El-meccsen a félidőben állt be, de elhanyagolható hatást tudott gyakorolni a csapatra, míg a Brentford ellen ugyan már jobb volt, de a Manchester City ellen már csaknem húsz perccel a vége előtt le kellett hozni. Azért is következhetett be némi visszaesés, mert Szoboszlai számára szokatlanul megterhelő az angol élvonal irama”.

Ami tény: Szoboszlai Dominik Jürgen Klopp kedvenc játékosai közé tartozik Fotó: liverpoolfc.com

A szerző már szakmai tanácsokat is osztogat

„Az elmúlt időszakban Szoboszlainak volt hat válogatott mérkőzése is, ezek közül öt ráadásul Eb-selejtező volt, ez is magyarázat lehet arra, hogy a középpályás kissé elfáradt. Talán most jött el az idő, hogy Klopp egy rövid időre pihentesse...” – fogalmazta meg kéretlen tanácsát Doyle.

Ian Doyle szerint egyébként azért is lenne szükség Dominik pihentetésére, mert az év vége felé a Liverpoolra fontos mérkőzések várnak: december 17-én a Manchester United, hat nap múlva az Arsenal lesz az ellenfél, míg az új év első napján a Newcastle Uniteddel csapnak össze a Premier League-ben, és hogy ha ez sem volna elegendő, szenteste előtt négy nappal a Ligakupában vár a Liverpoolra egy megmérettetés a West Ham United ellen.

„Egyértelműen szükség van arra, hogy óvjuk Szoboszlait, hiszen ő a Liverpool jövőjét jelenti. Éppen ezért, ha a következő hetekben egy kis levegőt tudnánk neki adni, ismét visszanyerheti a korábban látott, rendkívül hatékony formáját” – zárja sorait Ian Doyle.

***

Nyitókép: Szoboszlai Dominikot néha ketten sem tudják megállítani. Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo