Szoboszlait már Puskáshoz és Gerrardhoz hasonlítják, Dárdaiék a pokolban! – légióskörkép

Igencsak eseménydúsra sikeredett a külföldön játszó magyar futballisták hétvégéje: világklasszis teljesítmény, gól, öngól, büntető kiharcolása és teljes csőd is szerepel a lajstromban... Kezdjük természetesen Szoboszlai Dominikkal, akinek a teljesítményére lassan már Jürgen Klopp sem talál szavakat. A Liverpool német menedzsere már a nyitó fordulóban, a Chelsea ellen is a kezdőcsapatba állította a magyar válogatott csapatkapitányát, aki egyből remek játékkal hálálta meg a bizalmat: a legtöbb labdát szerezte, és a legtöbb helyzetet alakította ki az idegenbeli találkozón.

Az Anfield Roadon 'Szobo' még erre a teljesítményre is rátett egy lapáttal: büntetőt harcolt ki (nem ő végezte el, hanem a bizonytalankodó Mohamed Szalah), a második játékrészben pedig hatalmas bombával járult hozzá a sikerhez, hiszen kellemetlen lövését Neto pont Diogo Jota elé ütötte, aki köszönte szépen és berúgta.

Kétség sem férhetett hozzá, hogy ezúttal Szoboszlai Dominik lesz a „Man of the Match” azaz a mérkőzés legjobbja,

a szurkolók szavazásán a második bajnokiján már második gólját szerző Luís Diazt, Mohamed Szalahot és Diogo Jotát megelőzve. Nem véletlen, hogy a brit sajtóban 8-as, 9-es osztályzatokat kapott, fenomenális illetve káprázatos jelzővel illették, sőt azt is kijelentették, hogy „új csillag született az Anfield Roadon”. A szurkolók a Pool korábbi 8-asához, Steven Gerrardhoz valamint Puskás Ferenchez hasonlítják, de Jürgen Klopp sem fukarkodott a dicsérettel:

„Már az idegenbeli debütálása sem volt rossz, de MacAllister kiállítása után kicsit vissza kellett fognunk őt, de így is nagyon jó teljesítményt nyújtott, a második és a harmadik gólunkban is főszerepet vállalt. A góllövő képességét még meg sem csodálhattuk, ám a jövőben még gyakrabban szerepeltetjük majd őt a támadásainkben”.

A mezcsere közben is volt mit megbeszélni a meccs után Fotó: Getty Images

Essen szó a Liverpool – Bournemouth találkozó másik magyar szereplőjéről, Kerkez Milosról is, aki a West Ham elleni találkozó után az Anfield Roadon is végigjátszotta a találkozót! Kerkezt rögtön a mélyvízbe dobták, hiszen a világ egyik legjobb támadóját, Mohamed Szalahot kellett kikapcsolnia, amit remekül megoldott. Nem véletlen, hogy az egyiptomi csak büntető után volt eredményes, és a Chelsea elleni meccs után szombaton is lekapta őt a pályáról Jürgen Klopp.

Ugorjunk át a Bundesligába, ugyanis a német első osztályban is „magyar” találkozót rendeztek: az először

a Szalai Attilával a kezdőcsapatban felálló Hoffenheim a Sallai Rolandot foglalkoztató Freiburgot fogadta.

Szépíthetnénk, de az az igazság, hogy a Fenerbahcétól az elmúlt napokban szerződtetett védő hazai debütálása nem sikerült fényesre: öngóljával szerzett vezetést a Freiburg: Christian Günter beadásába – miután John Brookson megpattant – olyan szerencsétlenül nyúlt bele. hogy a labda a saját kapujába pattant. Jelzésértékű, a szünetben le is cserélte őt Pellegrino Matarazzo mester.

A másik oldalon viszont Sallai Roland maximálisan elégedett lehet: az elmúlt hónapok viharai után a Freiburg egyre nagyobb értékévé válik, az Oberachern elleni kupameccs gólja és gólpassza után a Hoffenheim ellen is betalált, nem véletlen, hogy a tavasz során hiába volt egy kis csatája Christian Streich vezetőedzővel, hiába lehet az olasz Bologna, a francia Rennes valamint az angol West Ham United érdeklődéséről hallani, Jochen Saier sportigazgató a Kickernek egyértelműen kijelentette: „Sallai Roland természetesen a Freiburg futballistája marad!”

A magyar edzőpáros, Dárdai Pál és Bódog Tamás elégedetlensége teljesen érthető Fotó: herthabsc.de

S ha már Bundesliga, nézzünk le a másodosztályba! Annál is inkább, mert az élvonalból kipottyant Hertha BSC a Dárdai család segítségével próbál visszajutni a legjobbak közé. Ismert, a papa, Dárdai Pál a vezetőedző, a védelemben Márton és a legutóbbi meccsen csupán a kispadon helyet foglaló legkisebb fiú, de az édesapja szerint a família legtehetségesebb tagja, a magyarországi U17-es Eb-n aranyérmes német válogatott játékosa, Bence kaphat helyet, elöl pedig a Székesfehérvárról visszaigazoló Palkó riogathatja az ellenfelet.

Azaz csak riogatná, hiszen

a Hertha BSC a kiesést követően még a harmadik forduló után is pont, ráadásul rúgott gól nélkül kullog az utolsó helyen,

miután a Düsseldorftól (0-1), a Wehen Wiesbadentől (0-1) és a Hamburgtól (0-3) is kikaptak. Nem véletlen, hogy a korábbi szövetségi kapitány rendkívül elkeseredetten nyilatkozott a harmadik bajnoki vereség után:

„Hiába remekeltünk a Jena ellen a kupában, a bajnokságban viszont szenvedünk, nem tudjuk állandósítani a játékunkat és nem jutunk el komoly helyzetekig. Még beletelik néhány hétbe, hogy megszokjuk a liga szintjét. A játékvezetők elnézőbbek a belépőkkel szemben, ez tehát minden szempontból egy kemény bajnokság. Hiába tűnik úgy, hogy az öltözőnkben és az edzésen minden tökéletes, ha a mérkőzéseken ebből semmi nem köszön vissza. Lehet, hogy a minőségünkkel van a gond, lehet, hogy nem vagyunk elég erősek a másodosztályhoz”

Nyitókép: Getty Images