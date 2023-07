„Valami eltört, valami megszakadt az öltözőn belül” – a kínos kudarc és BL-kiesés után a Fradi legendái a Mandinernek

Ismert, a Ferencváros szerdán a Groupama Arénában háromgólos vereséget szenvedett BL-selejtezős ellenfele, a feröer-szigeteki Kí Klaksvík csapatával szemben. A döbbenetes kudarc okairól és következményeiről kérdeztük a Ferencváros egykori edzőit és játékosait.

Csank János, a Ferencváros korábbi vezetőedzője: Akadtak olyan labdarúgók, akik méla undorral játszottak

„Nagyon furcsa mérkőzés volt... Bár 0-2-nél sem volt érezhető a Fradi játékosaiban a „kraft”, még 0-3-nál is azt mondtam: ha a második félidő első 15 percében rúgunk egy gólt, bármi megtörténhet! Mindenki azt hitte, hogy ez egy lefutott meccs lesz, de

a feröeriek nem voltak hajlandóak rosszul játszani és pánikba esni:

a párharcokat rendre megnyerték, jól támadtak le, nem féltek a rövidpasszos labdakihozataltól sem, számomra is meglepő volt, hogy mennyire rendezett játékot nyújtottak. A Fradiban viszont abszolút nem lehetett érezni az átütő erőt, és azt sem láttam, tulajdonképpen mit akarnak játszani. Hozzá kell tenni: a jelenlegi játékosállomány nem annyira erős, mint a tavalyi vagy a tavalyelőtti volt. Az pedig kifejezetten nehezen viselhető, hogy akadtak olyan labdarúgók, akik méla undorral játszottak, nem haltak meg pályán, ezzel is magyarázható a Fradi minősíthetetlen játéka, és hogy még helyzetekig sem jutottak el.”

Sokat mondó kép: a feröeriek játéka volt igazán innovatív... Fotó: MTI/Illyés Tibor

Nyilas Elek, a Ferencváros 1995-ös BL-csapatának válogatott középpályása: „Lehet, hogy ez egy jókor jött vereség és pofon volt!”

„Nyilván nehezen éltem meg ezt a kudarcot, hiszen én is azt szerettem volna, hogy a Bajnokok Ligájában minél hosszabb ideig vitézkedjen a Ferencváros. Meg is volt erre a lehetőség, hiszen minőségben jobb a Fradi kerete, de ez mit sem ért, ha ebből a pályán semmi sem látszott. Már a tavaszi teljesítmény is azt mutatta: valami eltört, valami megszakadt az öltözőn belül. Lehet arra hivatkozni, hogy az új játékosok beépüléséhez idő kell, de a Klaksvíkot a régiekkel is simán le kellett volna győzni! Nem akarom őket bántani,

lehet, hogy ez egy jókor jött vereség és pofon volt, amely rávilágított arra: valami régóta nem működött igazán jól, és új alapokra kell helyezni jó pár dolgot!

Remélem, hogy az FTC visszatér a régi útra, és újra jönnek az eredmények.”

Vincze Ottó, a Ferencváros 1995-ös BL-csapatának válogatott középpályása: Már tavasszal érezni lehetett: valami nagyon nincs rendben a csapat körül!

„Amit a KÍ elleni visszavágón láttunk a Fraditól az egy régebb óta tartó folyamat folytatása volt, hiszen már tavasszal érezni lehetett: valami nagyon nincs rendben a csapat körül! Csercseszov hosszú ideje nem találta meg az egyensúlyt, azt az alapcsapatot, amelybe be tudta volna építeni a fiatal és az újonnan érkező játékosokat. Látható volt az is: az új igazolások még nem szoktak össze, a régi játékosok pedig nem voltak jó formában. Van olyan a futballban, hogy egy mérkőzésen semmi nem jön össze: nagyon sajnálom, hogy ez most éppen a Ferencvárossal történt meg, hiszn a klub újra a legmagasabb szinten akart helytállni. De az élet megy tovább: a Konferencialiga egy jó menekülési irány lehet, hiszen ha a csapat bejut a csoportkörbe és ott szintén helytáll, valamennyire feledhető lesz ez a kudarc. A vezetők viszont jól tették, hogy gyorsan döntöttek: nem Csercseszov ellen, hanem a csapat érdekében váltottak. Vissza kell térni a gyökerekhez: a Fradira mindig is az egység volt a jellemző, de ezt nem lehet egyik napról a másikra elérni.

A keret láthatóan felhígult, éppen ezért most egy határozott és erős karakterű vezetőedzőt kellene szerződtetni,

aki mögött egy kiváló szakmai stáb áll majd.”

Végzetes hibák sorozata okozta a Fradi súlyos vereségét Fotó: MTI/Illyés Tibor

Wukovics László, a Ferencváros korábbi válogatott csatára: Az ellenfelet soha nem szabad lebecsülni!

„Szerda este úgy ültem le a tévé elé, hogy egy sima mérkőzést látok majd; arra viszont nem gondoltam, hogy a feröeri ellenfélnek lesz ennyire sima a meccs – pláne, hogy a Fradi kommunikációja végig arról szólt, hogy ez egy könnyű továbbjutás lesz. Engem teljesen leforrázott a végeredmény, pláne, hogy annak idején nekünk megtanították: egy meccsnek csak akkor van vége, amikor a bíró lefújja, másrészt az ellenfelet soha nem szabad lebecsülni!

Eljött az idő, hogy mindenki levonja a konzekvenciáékat, a vezetőedző menesztése szerintem csak az első lépés, a döntéshozók és a kommunikációs stáb egy részének is változnia kell.

Bízom benne, hogy a bajnokságban és a Konferencialigában más attitűddel játszik majd a csapat; véleményem szerint Varga Barnabás bizonyítja majd, hogy jó igazolás, Dibusz Dénest pedig ne bántsuk, hiszen az utóbbi években rengeteget tett a klubért. ”

Nyitókép: A Klaksvík a gólokat rúgta, a Fradi-játékosok a fejüket fogták Fotó: MTI/Illyés Tibor