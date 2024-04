Itt a Mandiner legújabb eseménye, vegyen részt Ön is a közönség soraiban!

Foglalkozik-e még valaki az orosz-ukrán háborúval? Miért jó nekünk Trump? Kitől vesz el szavazókat Magyar Péter? Mi a júniusi választások tétje? Mennyit ártott a jobboldalnak a kegyelmi ügy?

Vendégünk nem más, mint Bayer Zsolt publicista, akivel Kohán Mátyás és Kacsoh Dániel beszélget. A felvételre április 16-án, kedden 17:30-kor kerül sor a Scruton V.P.-ben (1053 Budapest, Veres Pálné u. 12.).

REGISZTRÁCIÓ

Amennyiben Ön is részt venne az eseményen a közönség részeseként, élőben meghallgatná, akár kérdezne is, regisztráljon most az alábbi linken: https://forms.gle/wduaAz4xQ6iCZxP97

Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt, regisztráljon és jöjjön el Ön is!