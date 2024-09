Matolcsy Györgyék döntöttek, és már az amerikai elnökválasztást figyelik

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Molnár Dániel, a Makronóm senior makrogazdasági elemzőjének kommentárja.

Előzetesen a jegybank 4 kérdéskörhöz kötötte a kamatcsökkentési ciklus szeptemberi folytatását. Ezek közül az augusztusi infláció kedvező irányba mozdult el, ismét visszatért a jegybanki toleranciasávba, és a maginfláció is minimális lassulást mutatott a megelőző hónaphoz képest, vagyis az árfolyamatok jelenleg nem indokolják a szigorú kamatkondíciók fenntartását.

Másrészről a nemzetközi kamatkörnyezet is kedvező irányba változott a legutóbbi ülés óta. Szeptemberi ülésén az EKB is tovább folytatta a kamatcsökkentést, ugyanakkor a várható kamatpályát illetően fennmaradt a jegybank óvatos hangneme.

A Fed ezzel szemben nagyobb, 50 bázispontos lépéssel kezdte meg kamatcsökkentési ciklusát,

sőt a dot-plot alapján további két, 25 bázispontos kamatvágás várható év végéig. Vagyis szélesedett a kamatkülönbözet az elmúlt időszakban, ami így teret nyitott a hazai lazításnak is. Ezenfelül a forint árfolyama is viszonylag stabilan alakult az elmúlt hetekben, vagyis erről az oldalról sem volt nyomás a jegybankon.

A várható kamatpályát illetően továbbra is jelentős a bizonytalanság.

A jegybanki döntéseket ugyanakkor várhatóan elsősorban továbbra sem az infláció befolyásolja, és bár októbertől ismét gyorsulást mutathat az éves ráta, annak mértéke nem lesz kiemelkedő. Az év végéig 5 százalék alatt lehet a pénzromlási ütem, hogy aztán jövőre ismét lassuljon.

A szűk keresztmetszetet továbbra is a nemzetközi pénzpiaci környezet, azon belül is a nagy jegybankok (EKB, Fed) kamatpolitikája befolyásolja. Habár kihasználva a Fed nagyobb kamatvágását, az MNB a szeptemberi ülés keretében csökkenthette volna az alapkamatot 50 bázisponttal, feltehetően a korábbi üléseken is hangoztatott óvatos megközelítés miatt tekintettek el ettől.

Ezzel együtt a hazai monetáris lazítási ciklus várakozásaink szerint a következő hónapokban is a Fed-kamatvágások függvényében folytatódhat tovább. Így pedig a novemberi és a decemberi ülésen nyílhat tér újabb 25-25 bázispontos csökkentésre.

A novemberi amerikai elnökválasztás azonban jelentős pénzpiaci turbulenciát okozhat bármelyik jelölt győzelme esetén,

így arra számítunk, hogy csak a decemberi ülésen csökken tovább a magyar alapkamat. Előrejelzésünk szerint jövőre is folytatódhat a kamatvágás, várhatóan negyedévente 25 bázisponttal, így a hazai alapkamat 2025 végéig 5 százalék közelébe mérséklődhet.