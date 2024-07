A fotó, amely megnyeri Trumpnak az elnökválasztást

Katarzis nélküli katarzis

A liberális média máris igyekszik gúnyt űzni a fotóból, külön kikérve azt magának, hogy fél nappal a merénylet után már pólókon és ajándéktárgyakon szerepel, vagyis valakik valahol elkezdtek pénzt csinálni egy tragikus eseményből. Ez az ikonikus fotók sorsa. Hajlamosak elfeledtetni az események közvetlen kontextusát (ebben az esetben azt, hogy halálos áldozatai is voltak a merényletnek),

szerepük ugyanis messze túlmutat magán a cselekményen – ha tetszik, a múlt pillanatát a jelenben helyezik azonnal a jövőbe, változtatva azon.

Feltételezhetnénk, hogy Vucci fotója mint a belpolitikai káoszba és gyűlöletbe süllyedt Egyesült Államok tűpontos lenyomata azonnali katarzist is ad a társadalomnak: eltűnt egy határ, amelynek nem szabadott volna eltűnnie. A kép a békés konszolidációra törekvést is elősegíthetné, valójában nem fog ilyen funkciót betölteni. A főszerep most a haragé, nem úgy, ahogyan 2021. január 6-án a Capitolium ostrománál használták, hanem erkölcsi tekintetben. A fotó azonnali jelképévé vált Trump és a republikánusok morális fölényének a regnáló hatalom felett. Senki nem állítja, hogy Bidennek köze lenne a merénylethez, azt azonban nagyon is, hogy a Biden-i (és ide nyugodtan beilleszthető a liberális mainstream brüsszeli, európai ága is) ideológiát, világszemléletet és retorikát erősítő értelmiségnek van. „Ide süllyedtetek!” – hirdeti a fotó, a legkiválóbb politikai marketingtermékké varázsolva azt, ráerősítve az egyébként is „üldözött elnök” mártíromságára, egyben erkölcsi felsőbbrendűségére is.