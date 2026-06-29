Az ősi Heves útjain

A civilizációk ütőerei és csomópontjai gyakran a hegy­vidékek és síkságok találkozásánál jöttek létre, bármerre nézünk szét a földgömbön és a világtörténelemben. A honfoglaló magyarok még nem tudták ezt tenni, de talán ösztönösen is érezték, hogy egy ilyen vidék jó a letelepedésre, az egyéni és közös otthon megteremtésére. Főleg az Északi-középhegység mentén elvonulva, majd szétszóródva lakták be az ősi magyarok a Kárpát-medencét. A Mátra vidéke az egyik legfontosabb nemzetség, az Abák birtoka lett, akik egyes feltételezések szerint a magyarokhoz csatlakozó kabar törzshöz tartoztak. A hozzájuk kötődő Újvár vármegyéből alakult ki aztán Heves, e jellegzetes magyar vármegye és vidék.

Erősen kötődött e vidékhez Aba Sámuel, a harmadik magyar király is, aki nagy formátumú udvari emberként és politikusként Szent István halála után szembefordult az idegenbarát, sokakat hamar zavarni kezdő Péter királlyal. Aba Sámuel rövid uralkodása 1041 és 1044 között háborúskodással telt, de az ő tettei is hozzájárultak a magyar állam formálódásához és tartós megszilárdulásához abban a korban, amikor ez még egyáltalán nem volt biztosra vehető. Ő alapította a Mátra alján Abasárt, ahol monostor és királyi szék- hely is létesült, ott temethették el.