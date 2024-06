A magyar zenész, aki tényleg megvalósította az amerikai álmot

Nyitókép forrása: Facebook

***

Német Dániel írása

Fiatal korában egy bőrönddel a kezében Amerika felé vette az irányt, hogy megvalósítsa az álmát. Megszámolni sem lehet, hány történet kezdődik így, az pedig megbecsülhetetlen, mennyi lehet közülük olyan, amelyről sosem fogunk hallani, mert az illető nem járt végül sikerrel.

Báthory Zoltán nem az utóbbiak közé tartozik. Amikor kora tizenévesen először találkozott az Iron Maiden és a Pantera dalaival, rögtön tudta, rocksztár szeretne lenne, de úgy érezte, az itthoni közeg erre nem alkalmas, és egyébként is nagyobb léptékben gondolkozott. New Yorkba költözött, és bár 2004-ben az akkoriban már egész sikeres U.P.O. nevű post-grunge banda felvette basszusgitárosnak,

alig egy év után kiszállt, és megalapította a Five Finger Death Punchot.

A többi innentől történelem, ahogyan azt végtelenül közhelyesen mondani szokás. Rögtön az első lemezükkel, a The Way of the Fisttel komoly feltűnést keltettek, az azon szereplő The Bleeding című daluk a mai napig koncertjeik visszatérő záróslágere, azóta minden egyes korongjuk arany vagy platina minősítést ért el, jelenleg pedig a lemezeladások és a streamingplatformok tekintetében a második legnépszerűbb metálzenekarnak számítanak. Egyedül a Metallica előzi meg őket; velük egyébként közösen turnéznak szerte Európában, amikor éppen nem önálló koncerteket adnak, mint teszik azt majd nálunk.

Azt gondolhatnánk naivan, hogy az elképesztő siker rengeteg szeretettel jár, de annak ellenére, hogy a rockzene elméletileg a toleranciáról szól, kevés kirekesztőbb közeg van a régimódi metálosokénál. Ők legtöbbször azért támadnak egy-egy bandát, mert mondjuk kicsit populárisabbnak találják a zenéjüket, vagy ne adj’ isten túl femininnek tartják a frontembert, mint például a Black Veil Brides esetében, amelyet több fesztiválon meg is dobáltak palackokkal.

Nos, a Five Finger Death Punch esetében éppen ellenkező a helyzet. Ahogyan Finn McKenty, a népszerű YouTube-csatorna, a Punk Rock MBA műsorvezetője szellemesen megjegyezte, amikor látunk az autópályán egy halálfejekkel tarkított fekete dzsipet, benne egy tetovált kopasszal, aki ütemesen rázza a fejét, és azon gondolkozunk, vajon milyen zenét hallgathat közben, valószínűleg pont olyan dalokra asszociálunk, mint amelyeket Báthory Zoltánéké.