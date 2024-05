Hamarosan a Tool is visszatér Európába, így Magyarországra is

Nyitókép: Travis Shinn

Az együttes új európai turnéjával kapcsolatos hírek a Los Angeles-i székhelyű banda különösen mozgalmas időszaka után kerültek bejelentésre, a négyes – Danny Carey, Justin Chancellor, Adam Jones és Maynard James Keenan – nemrég még egy észak-amerikai turnén vett részt, amely februárban ért véget.

Az elmúlt évben a TOOL az Aftershock, a Welcome to Rockville, a Louder Than Life és a Sonic Temple Arts & Music fesztiválok főszereplője volt, valamint felléptek a Power Trip fesztiválon is, amelyről a Metal Hammer a következőket írta:

az egyedülálló művészetük észbontó, örömteli bemutatója, egy spirituális élmény, amely túllép a műfaji határokon.”

A budapesti koncertre jegyek most még kaphatók a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül. Limitált számú VIP-csomag is kapható, már az első pillanattól kezdve. Néhány csomag a prémium jegyek mellett tartalmaz még többek között lehetőséget a hangbeálláson való részvételre, a bandával történő közös csoportfotóra, illetve exkluzív ajándéktárgyakat is.

Európában a koncerteken a Night Verses lesz az előzenekar.

A TOOL 1990-ben alakult, eddig öt stúdióalbumot adtak ki: Undertow (1993), Ænima (1996), Lateralus (2001), 10,000 Days (2006), és Fear Inoculum (2019); valamint két EP-t: 72826 (1991) és Opiate (1992), egy Salival (2000) című, limitált számban megjelentetett box-ot. A banda 4 GRAMMY-díjat nyert: a Legjobb Metál Előadásért – 1998 Ænima, 2002 Schism, és 2020 7empest – valamint az Év Hangfelvételéért 2007-ben, a 10,000 Days albumért. A TOOL Danny Carey (dobos), Justin Chancellor (basszusgitáros), Adam Jones (gitáros) és Maynard James Keenan (énekes) tagokból áll.