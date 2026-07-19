„A magyar köztársasági elnök kirúgta saját magát” – így írt a külföldi sajtó Sulyok távozásáról

Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény 17. módosítását
A módosítás hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.
A nagy nemzetközi hírügynökségek, a z angol és német nyelvű lapok is kiemelten foglalkoztak a köztársasági elnök elmozdításával.
Ismert, Sulyok Tamás köztársasági elnök szombat este aláírta az alaptörvény tizenhetedik módosítását szombaton – közölte az államfő a Facebook-oldalán. A módosítás hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.
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A módosítás hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.
Az ügyben repkedtek a magyar közéletben a vélemények, megjegyzések (például Török Gáboré), ugyanakkor a nemzetközi sajtó is felfigyelt az eseményre, és kiemelt helyeken hozta; az ügy frissessége miatt azonban egyelőre inkább tárgyszerű beszámolók születtek, a hagyományos jelzős szerkezetek nagyrészt elmaradtak.
A Reutersnél az események ismertetése mellett „Orbán Viktor volt miniszterelnök hatalmának bástyái” közé sorolta Sulyok Tamást, és a lapnál nem hagyták ki a lehetőséget arra sem, hogy a Fideszt lenacionalistázzák. De beszámoltak arról a ritka, ugyanakkor kiemelt jelentőségű eseményről is, hogy Magyar Péter egy kávézós fényképet töltött fel a Facebookra.
Az AP-nál a tények felsorolása mellett fontosnak tartották kiemelni, hogy Magyar Péter Orbán Viktor „bábjának” nevezte az elnököt.
A brüsszeli Politico a címében némiképp leegyszerűsítette a történteket:
„A magyar köztársasági elnök meghajolt Magyar nyomása alatt és kirúgta magát”
– írták
A BBC-s Nick Thorpe néhány drámaibb jelzővel megtűzdelve, de tényszerűen számolt be a történtekről: „Magyar Péter miniszterelnök Tisza pártja
gőzerővel vitte keresztül a parlamenten a törvénymódosítást Sulyok eltávolítására,
akit sokan Orbán Viktor volt kormányfő emberének tartanak”, ami a Tisza-kormány eddigi „legújabb és legdrámaibb lépése”.
A Guardiannél nem bajlódtak saját jelzős szerkezetek kitalálásával, átvették az AP hatalmi bástyázását, de a lényeges tényeket ugyanúgy lejegyezték.
A német Tagesschau részletesen írt az esetről, de a fentiekkel ellentétben nem látta szükségesnek ismertetni Orbán Viktor volt miniszterelnök álláspontját, ellenben hosszan idézett Magyar Péter videójából; hasonlóképpen tett a Der Spiegel is, amely „messzemenő politikai reformokról” tájékoztatott az alkotmánymódosítás kapcsán.
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI