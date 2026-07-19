„A magyar köztársasági elnök kirúgta saját magát” – így írt a külföldi sajtó Sulyok távozásáról

A Reutersnél az események ismertetése mellett „Orbán Viktor volt miniszterelnök hatalmának bástyái” közé sorolta Sulyok Tamást, és a lapnál nem hagyták ki a lehetőséget arra sem, hogy a Fideszt lenacionalistázzák. De beszámoltak arról a ritka, ugyanakkor kiemelt jelentőségű eseményről is, hogy Magyar Péter egy kávézós fényképet töltött fel a Facebookra.

Az AP-nál a tények felsorolása mellett fontosnak tartották kiemelni, hogy Magyar Péter Orbán Viktor „bábjának” nevezte az elnököt.

A brüsszeli Politico a címében némiképp leegyszerűsítette a történteket: