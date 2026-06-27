Melege van a kánikulában? Ne aggódjon, Ursula von der Leyennek biztosan nincsen!

Emlékezetes, komoly felháborodást keltett Kapitány István miniszter, aki a környezetbarátságáról nem éppen ismert olajóriás Shell-nél befutott karrierje után most tárcavezetőként arra kérte a lakosságot, hogy este 6 és 9 óra között csökkentse az áramfogyasztását (a Telex meg sietett megszakérteni, miért is van igaza a miniszter úrnak).