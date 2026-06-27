Melege van a kánikulában? Ne aggódjon, Ursula von der Leyennek biztosan nincsen!

A kommunisták kezén maradhat Ausztria második legnagyobb városa
Grazban vasárnap tartanak helyhatósági választást.
Mintha csak Kapitány István inspirálta volna, az Európai Bizottság elrendelte az intézmény épületeiben a légkondik kikapcsolását – de csak az alsóbb beosztású kollégáknál.
Emlékezetes, komoly felháborodást keltett Kapitány István miniszter, aki a környezetbarátságáról nem éppen ismert olajóriás Shell-nél befutott karrierje után most tárcavezetőként arra kérte a lakosságot, hogy este 6 és 9 óra között csökkentse az áramfogyasztását (a Telex meg sietett megszakérteni, miért is van igaza a miniszter úrnak).
Kapcsolódó vélemény
Ebben a három órában mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsük le otthonunkat!
Úgy látszik azonban, hogy Brüsszelben is „magukon kezdik a spórolást”: mint a Politico arról nemrég hírt adott, az Európai Bizottság épületeiben is leállították a klímákat az extrém időjárási körülményekre hivatkozva.
A dolognak egy szépséghibája van: hogy a légkondicionáló-berendezések leállítására kiküldött napiparancs csak az 1-7. emeleten dolgozókra vonatkozik.
S mint a lap rámutat: Ursula von der Leyen a 13. emeleten dolgozik.
De a magasabb beosztású kollégák irodái is jellemzően a 8-9. emeleten, vagy afölötti szinten találhatóak.
A Politico néhány kritikus hangot is idéz: az egyik dolgozó „feudalizmushoz hasonlónak” nevezte a kettős mércét, másvalaki kegyetlenségnek az alacsonyabb beosztású dolgozókkal szemben. A biztonság kedvéért előszedtek eg yharmadikat, aki azzal nyugtatta az elégedetlenkedőket, hogy ő a nyolcadikon dolgozik, de ott légkondival is majdnem 26 fok van.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek