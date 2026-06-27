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ursula von der leyen kapitány istván európai bizottság

Melege van a kánikulában? Ne aggódjon, Ursula von der Leyennek biztosan nincsen!

2026. június 27. 13:38

Mintha csak Kapitány István inspirálta volna, az Európai Bizottság elrendelte az intézmény épületeiben a légkondik kikapcsolását – de csak az alsóbb beosztású kollégáknál.

2026. június 27. 13:38
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Emlékezetes, komoly felháborodást keltett Kapitány István miniszter, aki a környezetbarátságáról nem éppen ismert olajóriás Shell-nél befutott karrierje után most tárcavezetőként arra kérte a lakosságot, hogy este 6 és 9 óra között csökkentse az áramfogyasztását (a Telex meg sietett megszakérteni, miért is van igaza a miniszter úrnak).

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Idézőjel

Az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban csökkentsük az áramfogyasztást!

Ebben a három órában mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsük le otthonunkat!

Úgy látszik azonban, hogy Brüsszelben is „magukon kezdik a spórolást”: mint a Politico arról nemrég hírt adott, az Európai Bizottság épületeiben is leállították a klímákat az extrém időjárási körülményekre hivatkozva. 

A dolognak egy szépséghibája van: hogy a légkondicionáló-berendezések leállítására kiküldött napiparancs csak az 1-7. emeleten dolgozókra vonatkozik.

S mint a lap rámutat: Ursula von der Leyen a 13. emeleten dolgozik.

De a magasabb beosztású kollégák irodái is jellemzően a 8-9. emeleten, vagy afölötti szinten találhatóak.

A Politico néhány kritikus hangot is idéz: az egyik dolgozó „feudalizmushoz hasonlónak” nevezte a kettős mércét, másvalaki kegyetlenségnek az alacsonyabb beosztású dolgozókkal szemben. A biztonság kedvéért előszedtek eg yharmadikat, aki azzal nyugtatta az elégedetlenkedőket, hogy ő a nyolcadikon dolgozik, de ott légkondival is majdnem 26 fok van.

Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Összesen 20 komment

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Sorrend:
trd127
2026. június 27. 15:26
Hatvanpusztán megfagyott három zebra. Betévedtek a föúri budiba, ott bezzeg megy a klíma.
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0
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Haifisch
2026. június 27. 15:14
Mocskos liberálnáci férgek. Csak nekik legyen jó, az emberek meg dögöljenek meg...pont, mint adolfpeterék.
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1
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Ergit
2026. június 27. 15:05
A pincében sokkal hűvösebb van. Az ilyen irodaházaknak minimum 5méter mély is lehet. Én ott dolgoznék a helyükben, ha már nem kapcsolhatják be a légkondit. Le kell vinni mindent, még a paravánokat is az esetleges huzat miatt....
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0
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google-2
2026. június 27. 14:52
Az egyenlőbbek fennebb ,dolgoznak’. Em kennék Ursula helyében a másvilágon, bár én sem vagyok büntelen.
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