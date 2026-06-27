Magához rendelte Putyin Lukasenkát, azóta sem tudni, mi történt a találkozón

Oroszországba hívta Vlagyimir Putyin orosz elnök Aljakszandr Lukasenkát, Belarusz elnökét. A találkozó azért is volt különösen pikáns, mert az elmúlt napokban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is megfenyegette Belaruszt és annak államfőjét, hogy hagyjanak fel az oroszok segítésével. Zelenszkij kijelentette: Kijev többször is felszólította Minszket azoknak a Belarusz területen lévő katonai eszközöknek a leszerelésére, amelyek szerinte segítik az orosz drónokat az ukrán városok elleni pontosabb támadások végrehajtásában.