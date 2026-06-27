Magához rendelte Putyin Lukasenkát, azóta sem tudni, mi történt a találkozón

Ukrajna megfenyegette Belaruszt, ultimátumot adott Zelenszkij
Az ukrán elnök ezúttal is magabiztosan nyilatkozott.
A két vezető között kissé feszült lett a viszony az elmúlt napokban.
Oroszországba hívta Vlagyimir Putyin orosz elnök Aljakszandr Lukasenkát, Belarusz elnökét. A találkozó azért is volt különösen pikáns, mert az elmúlt napokban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is megfenyegette Belaruszt és annak államfőjét, hogy hagyjanak fel az oroszok segítésével. Zelenszkij kijelentette: Kijev többször is felszólította Minszket azoknak a Belarusz területen lévő katonai eszközöknek a leszerelésére, amelyek szerinte segítik az orosz drónokat az ukrán városok elleni pontosabb támadások végrehajtásában.
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Az ukrán elnök ezúttal is magabiztosan nyilatkozott.
Lukasenka pedig a hírek szerint részben engedett is Kijev követelésének.
Ezután került sor a találkozóra, amely hivatalosan pénteken volt esedékes. Ugyanakkor csaknem egy napja semmilyen hír nem érkezett erről és hivatalos közleményt sem adtak ki róla, pedig ez a Kremlnél szokás.
A NEXTA portál egyenesen azt állítja, hogy Lukasenka eltűnt, sőt, lehet, hogy fogva tartják, mivel még mindig nem indult el a képe és nem is érkeztek friss képek a találkozóról.
Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP