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vlagyimir putyin volodimir zelenszkij belarusz

Magához rendelte Putyin Lukasenkát, azóta sem tudni, mi történt a találkozón

2026. június 27. 18:21

A két vezető között kissé feszült lett a viszony az elmúlt napokban.

2026. június 27. 18:21
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Oroszországba hívta Vlagyimir Putyin orosz elnök Aljakszandr Lukasenkát, Belarusz elnökét. A találkozó azért is volt különösen pikáns, mert az elmúlt napokban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is megfenyegette Belaruszt és annak államfőjét, hogy hagyjanak fel az oroszok segítésével. Zelenszkij kijelentette: Kijev többször is felszólította Minszket azoknak a Belarusz területen lévő katonai eszközöknek a leszerelésére, amelyek szerinte segítik az orosz drónokat az ukrán városok elleni pontosabb támadások végrehajtásában.

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Lukasenka pedig a hírek szerint részben engedett is Kijev követelésének. 

Ezután került sor a találkozóra, amely hivatalosan pénteken volt esedékes. Ugyanakkor csaknem egy napja semmilyen hír nem érkezett erről és hivatalos közleményt sem adtak ki róla, pedig ez a Kremlnél szokás. 

A NEXTA portál egyenesen azt állítja, hogy Lukasenka eltűnt, sőt, lehet, hogy fogva tartják, mivel még mindig nem indult el a képe és nem is érkeztek friss képek a találkozóról. 

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

 

Összesen 4 komment

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lendvaiildiko
2026. június 27. 19:09
Mit mond a jobboldalisággal igazán nem megvert mesterséges intelligencia a hírforrás NEXTA portálról? A hírt akár a brit hírszerzés is közölhette volna. Sőt már lehet, hogy Putyin és Lukasenko együtt öngyilkosságot követett el. Független, decentralizált média – nem állami, nem hivatalos, a lakosságtól érkező információkra épít. Telegram‑alapú hírközlés – rövid videók, fotók, gyors hírek, amelyeket belarusz állampolgárok küldenek be. Vizsgálati és oknyomozó tartalmak – különösen Belarusz és Ukrajna eseményeiről. Nemzetközi csapat – a szerkesztőség Lengyelországban működik, mivel a belarusz rezsim üldözi őket.
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0
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mnmn
2026. június 27. 19:00
Várom a következő hiteles hírt, amiben az lesz, hogy Putyin már megette Lukasenka máját.
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2
0
selyemmajom
•••
2026. június 27. 18:35 Szerkesztve
Forrás: NEXTA Komolyan, mindenki ekkora analfabéta a Mandiner szerkesztőségében? A NEXTA nevű nyugatról pénzelt álellenzéki belarusz propagandagyártó céhes gittegylet központja nem Minszkben van, hanem Varsóban, a célja pedig, hogy lázadásokat, rezsimváltást szítson Belaruszban. Bizonyos szempontból nem kár, hogy bedarálják a Mandinert, ha ennyire nem láttok át a szitán.
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