Hátborzongató összefüggés derült ki: valójában a „magyar nemzet eltörlése” a cél (VIDEÓ)

Jorge Buxadé kíméletlenül elmondta a véleményét Ursula von der Leyen, valamint több EP-képviselő nyíltan magyarellenes politikája kapcsán – mutatott rá Facebook-oldalán Schaller-Baross Ernő. A spanyol politikus röviden összefoglalta azt, hogy mi zajlott egész pontosan Budapesten a Pride ideje alatt.

A valódi ok

„Több mint 70 európai parlamenti képviselő, – a Néppárttól kezdve a kommunistákig – az európai adófizetők költségén sétált Magyarországon.

És mindezt azért, hogy megszervezzenek egy baloldali tüntetést Orbán ellen”

– fogalmazott Jorge Buxadé, majd hozzátette, hogy mégis örül neki, hogy ellátogattak Magyarországra, hiszen itt szembesülhettek vele, hogy a homoszexuálisok, valamint a nők nagyobb biztonságban vannak Magyarországon, mint Spanyolországban. Felhívta többek között arra is a figyelmet, hogy Magyarországot nem érinti a migrációs válság. A spanyol képviselő szerint valójában nem az a baj hazánkkal, hogy itt bárki is jogfosztott lenne, hanem az, hogy nem simul be a liberális trendbe.

A valóságban szerinte arról van szó, hogy szúrja a szemüket Orbán Viktor közerkölcs védelmében tett intézkedése.

Érvelése alátámasztása érdekében bemutatott egy konkrét esetet. Spanyolországban egy súlyos „homofób agresszió” történt, ám a média csak addig foglalkozott az üggyel, amíg ki nem derült, hogy az elkövető migrációs hátterű. Amint ez kiderült, már mindenki hallgatott.

„A Budapest Pride kapcsán Magyarország ellen indított woke keresztes hadjárat egy nagyon komoly ügy.

Egy újabb brutális támadás egy szuverén nemzet eltörlésére, meghajlítására”

– tette hozzá Jorge Buxadé.