Ráébredt a szörnyű valóságra a brüsszeli lap: Ukrajna uniós csatlakozása egyedül az ukrán gazdaságon segítene

A Lengyel Gazdasági Intézet jelentése szerint Ukrajna EU-csatlakozása jelentős gazdasági előnyöket hozhat Kijev számára, míg Közép-Európa, így Magyarország, csak szerény mértékben részesülne ezekből – mutatott rá az Euractiv.

A jelentés szerint Ukrajna GDP-je akár 26 százalékkal is nőhet, míg Magyarországé mindössze 0,13-0,16 százalékkal.

A mezőgazdaság kérdése

A lap azt is kiemelte, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek alacsonyabb ára kihívást jelenthet a közép-európai agrárszektorra. Ráadásul a brüsszeli lap az ukrán GMO-termékekről nem is számolt be.

Az ukrán EU-integráció potenciálisan versenyt teremthet a textiliparra is

– tette hozzá a lap.