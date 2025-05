Végtelen visszaszámlálás Ukrajnában

Miközben az amerikaiak áprilisban próbálták egy asztalhoz ültetni Ukrajna és Oroszország vezetőit, Kelet-Európában még intenzívebben folytatódtak a harcok. A BBC News becslései szerint több mint 620 ezer orosz katona tartózkodik ukrán területen, és véres küzdelem folyik néhány méternyi előrehaladásért. Kelet-Ukrajnában a katonák a front mindkét oldalán nap mint nap aggódva figyelik az eget, hogy nem jelenik-e meg egy gyilkos drón, amely ritkán téveszti el a célt. Az emberveszteség nagyobb a bevallott számoknál, a front befagyott, és Donald Trump amerikai elnök első száz napja alatt nem sikerült nyélbe ütni a tűzszünetet.

Május 2-án az amerikai külügyminisztérium kiadott egy nyilatkozatot, amelyben jelezte, hogy elfogyott a türelmük a béketárgyalásokkal kapcsolatban. „Nem fogunk a legkisebb jelre is repülőre ülni, hogy közvetítsünk a tárgyalásokon. Ez most a két fél feladata, és most van itt az ideje, hogy konkrét elképzeléseket dolgozzanak ki és mutassanak be a konfliktus lezárásáról” – mondta Tammy Bruce szóvivő. A nyilatkozat súlyosságát enyhítette, hogy nem a Fehér Ház adta ki, sokan úgy értelmezték, hogy ez is Trump tárgyalási taktikájának a része. Marco Rubio külügyminiszter egy televíziós interjúban elismerte, hogy az amerikai erőfeszítések ellenére még mindig túl nagy a szakadék a két fél között. „Látjuk, mi lenne szükséges ahhoz, hogy Ukrajna lezárja a háborút, és látjuk azt is, mi lenne szükséges ahhoz, hogy Oroszország lezárja. A probléma az, hogy a két álláspont még mindig nagyon távol van egymástól. Nem fogjuk feladni abban az értelemben, hogy készek leszünk segíteni, amikor tudunk. Ám van egy pont, amikor az elnöknek el kell döntenie, mennyi időt szán a kormány legmagasabb szintjein erre” – jelentette ki a miniszter.