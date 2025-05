A New York Times szerint Trumpot már nem érdekli az orosz-ukrán háború

Az EU képtelen felismerni, hogy a szankciók politikája nem gyengítette Oroszországot, sőt, Moszkva más piacokra támaszkodva sikeresen alkalmazkodott.

A New York Times, habár Trump lépését a NATO egységének aláásásaként tálalja, de valójában arra is rámutat, hogy az igazi probléma az EU belső megosztottsága és lassú döntéshozatala. Miközben Trump az amerikai cégek számára próbálja kiaknázni Oroszország energia- és ritkaföldfém-szektorának lehetőségeit, az EU továbbra is ideológiai alapon politizál, figyelmen kívül hagyva a saját polgárai gazdasági érdekeit.

A közelgő G7- és NATO-csúcstalálkozók várhatóan még jobban kiemelik az EU gyengeségeit.

