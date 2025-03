„Donald Trump különmegbízottja igen erős kijelentéseket tett a Tucker Carlsonnak adott interjújában, egyebek mellett kijelentette: Oroszországhoz tartoznak a megszállt területek. Putyin kapcsán is meglepő történetet mesélt el, öt pontban a lényeg:

1. Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja kijelentette, hogy az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalások jelenlegi szakaszának végső célja a sokat emlegetett 30 napos tűzszünet elérése.

2. Azt is elárulta, hogy szükségesnek tartja az elnökválasztást Ukrajnában. Mint mondta, ebben a kérdésben már megegyeztek Kijevvel. Erről egyébként korábban maga Donald Trump is beszélt, amikor élesen kritizálta Zelenszkijt.

3. Az Oroszország által annektált négy megyével kapcsolatosan elmondta: a négy ukrán megye kérdése a legnagyobb akadály a háború megoldásában, ez a konfliktus kulcskérdése. Kiemelte, hogy ezek főként orosz nyelvűek és voltak népszavazások, amelyen az oroszok mellett döntöttek az ott élők. Ezzel ő lett az első amerikai politikus, aki elismerte az Oroszország által tartott népszavazások érvényességét.

4. Ukrajna NATO-csatlakozásával kapcsolatban elmondta: Ukrajna ugyan nem lehet a védelmi szövetség tagja, ugyanakkor az továbbra is vita tárgyát képezi, hogy ennek ellenére is kiterjesszék-e az 5. cikkelyben rögzített kollektív védelem elvét az ország megmaradó területére.

5. Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban pedig meglepő módon kijelentette: »az orosz elnök egyáltalán nem rossz ember«. Elmondása szerint az orosz elnök még egy festményt is rendelt Donald Trumpról, ezt pedig a különmegbízotton keresztül el is küldte az amerikai elnöknek, aki ezen nagyon meghatódott. Más történetet is elmesélt Witkoff, miszerint amikor az elnököt meglőtték, elment a templomba, találkozott a pappal és imádkozott érte. Nem azért, mert az Egyesült Államok elnöke volt, vagy lehetett volna, hanem mert a barátja volt, és imádkozott a barátjáért.”