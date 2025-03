„Véget ért az amerikai demokráciaexport »aranykora«.

Úgy tűnik, hogy Washingtonban valóban eljött a nagytakarítás ideje. Miután a USAID (Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség) finanszírozását megnyirbálták, most a National Endowment for Democracy (NED) is hasonló sorsra jutott. A NED négy évtizedig élvezhette a kongresszusi pénzcsapokat, melyeket most a Trump-kormányzat elzárt. Donald Trump fő érve: az amerikai adófizetők pénzét a »demokráciaexport« terjesztése helyett Amerika naggyá tételére kell fordítani.

De mi is az a NED? Egy, az amerikai Kongresszus által finanszírozott »független« szervezet, amelyet azért hoztak létre, hogy világszerte előmozdítsa a »demokratikus értékeket«. Hogy ezt az érintett országok kérik-e? Nos, ez sosem volt szempont. A NED sokkal inkább az Egyesült Államok globális befolyásának egyik eszköze volt.