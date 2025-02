Magyarországot irigyli az Európai Bizottság: nagyon nem örülnének egy áradásnak

Egy új bizottsági jelentés szerint hat tagállam még nem nyújtotta be az EU által előírt árvízkockázat-kezelési terveit, míg azok, amelyek már benyújtották, még mindig nem végezték el a bizottság által előírt intézkedéseket – írta az Euractiv.

Az árvizek a „leggyakoribb és legköltségesebb” természeti katasztrófák Európában, a portál emlékeztetett, hogy az elmúlt évben Spanyolországban, Olaszországban, Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban és Romániában is halálos áldozatokat is követelő árvizek pusztítottak.

Ennek ellenére nem úgy tűnik, mintha aggódnának az európai országok.

A ma közzétett jelentés szerint Bulgária, Ciprus, Görögország, Málta, Portugália és Szlovákia nem nyújtotta be a 2022 márciusában esedékes kötelező árvízkockázat-kezelési terveit. De nincsnek egyedül – több másik ország is késve fogadta el terveit, emiatt az Európai Bizottság eljárást is indított ellenük.

Az EU árvízvédelmi irányelve szerint a tagállamoknak fel kell térképezniük az árvízveszélyes területeket, és olyan terveket kell kidolgozniuk, amelyek minimalizálják és kezelik a kockázatokat. A jelentés a 2022-2027-es időszakra vonatkozó nemzeti terveket értékeli.

A jelentés azonban az is megállapított, hogy

még azok közül is, amelyek terveket nyújtottak be, a legtöbb nem tartalmazott mennyiségi célokat, ami megnehezíti az árvízkockázat-kezelés hatékonyságára vonatkozó következtetések levonását”.

Az országok többsége még mindig a reaktívabb védelmi intézkedéseket helyezi előtérbe. A Bizottság ehelyett viszont több befektetést szeretne látni a „proaktívabb” megelőzési és felkészülési intézkedésekbe, mint például az árvízveszélyes területeken történő építkezések elkerülése és az árvizek jobb előrejelzésére irányuló nagyobb erőfeszítések.