Erős ellentmondás, hogy ugyanaz a sajtó, ugyanaz a politikai elit mondja, hogy Ukrajna még mindig megverheti az oroszokat, hogy hamarosan összeomlik az orosz gazdaság, nincs már letárolt fegyverzet, amely aztán elmondja, akár már 2029-re összeszedhetik magukat az oroszok és veszélyt jelenthetnek Európára. A kettő egyszerre nem lehet igaz, mert nincs az az ország, amelyik pár év alatt újragenerálná azt a hadianyagot és fegyverzetet, amit az oroszok Ukrajnában már elvesztettek. Erre talán még Kína hadiipara sem lenne képes. Moszkva se nem olyan gyenge, hogy 2026-ban összeomoljon, sem olyan erős, hogy pár éven belül megtámadhassa Európát a siker akár legkisebb reményében. (...)

Be kellene mindenhol látni Európában, ahogy Washingtonban is belátták, hogy ezt a háborút Ukrajna nem tudja megnyerni, ha a győzelem területei visszaszerzését, a 2014 előtti határok elérését jeleni. A legjobb megoldás tehát a tárgyalás. A legjobb nem azt jelenti, hogy ez „jó”, csak azt, hogy bármi, ami jobb, nem elérhető. Az orosz agresszió nem nyeri el méltó büntetését, Moszkva ugyan árat fizet, de messze nem akkorát mint, sokan várták. A helyzet az, hogy egy nukleáris szuperhatalommal szemben ezek a várakozások eleve irreálisak voltak, csak egy belső orosz politikai összeomlás hozhatott volna teljes orosz vereséget. Próbáljuk meg lejjebb rakni a lécet, oda, hogy Oroszország ezt a háborút stratégiai szempontból voltaképpen elvesztette, mert a független Ukrajna megmarad, ha kisebb területen is. Nehéz feladat lesz ez a komoly realitásérzék deficittel rendelkező Európában, hiszen mély ideológiai és történelmi hiteket húz keresztül a rideg valóság.”

Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Alekszandr Zemljanyicsenko