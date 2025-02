„Arra kérlek titeket, hogy imádkozzatok értem” – Ferenc pápa a kórházból üzent

Ferenc pápát február 14-én szállították először kórházba, miután több napig légzési nehézségei voltak. A 88 éves argentin egyházfő hajlamos a tüdőfertőzésekre, mivel fiatal korában mellhártyagyulladást kapott, ami miatt akkor el kellett távolítani a tüdejének egy részét. A római katolikus egyház vezetőjeként eltöltött 12 év alatt a pápa többször került kórházba, többek között 2023 márciusában, amikor hörghuruttal kezelték.

A szombat esti orvosi közlemény szerint Ferenc pápa állapota továbbra is kritikus. A nap folyamán légzési rohama volt, oxigénre és vérátömlesztésre is szüksége volt, de éber maradt és karosszékbe is ült.