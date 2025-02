A nap, amikor teljes erőből megindultak a németek: „A magyaroknak a kezdetektől igazuk volt!”

Orbán Viktor a kezdetektől a megfelelő lóra tett. Megmutatta, hogy a kisebb országok vezetőinek is igazuk lehet – ilyen és ehhez hasonló hozzászólások árasztották el a Weltet, amely beszámolt Szijjártó Péter reakciójáról a párizsi csúcstalálkozóval kapcsolatban. Azóta már a franciák is elismerték, hogy a magyar állásponttal nehéz vitatkozni – a német lap persze megpróbálta keretezni a történteket, többek között Kreml-barátnak nevezte a magyar miniszterelnököt.

Magyarország tehát Moszkva vazallusa? Akkor hogyan gyárthat német fegyvereket? Egyszerűen csak elég okos ahhoz a kormánya, hogy ne engedje meg Brüsszelnek, Berlinnek és másnak sem, hogy a politikai elit szabja meg, mi a jó a magyaroknak

– írta egyikük, aki felháborítónak tartja a Welt cikkét egy NATO-tagról, és hozzátette, bármire is jutnak Párizsban, az biztosan drága lesz a német adófizetőknek. Más rámutatott, a német biztonságot látva lassan nem az orosz-ukrán határon lesz szükség békefenntartókra, hanem Németországban.

A kommentelők jelentős része hangsúlyozza, a párizsi résztvevők hiába egyeztetnek a lehetséges békéről, mára teljesen jelentéktelen szereplőkké váltak a világpolitikában, és csak megpróbálják a hangzatos külpolitika mögé rejteni saját országuk hibáit.

Még ha senki sem akarja hallani, Orbán Viktornak akkor is igaza volt. Ami Párizsban történik, értelmetlen fecsegés, az EU-t már nyugaton és keleten sem veszik komolyan

– szögezte le egy Welt-olvasó, más pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy hiába nyafognak a nyugati politikusok, ők mulasztották el a békekezdeményezés lehetőségét, mert irreális követelésekkel és eurómilliárdokkal hergelték Volodimir Zelenszkijt.

Többen is kiemelték, hogy a magyar kormányfő volt az egyetlen, aki mert beszélni Vlagyimir Putyinnal a békéről, még akkor is, amikor a többi európai politikus alábecsülte ezt az utat, most pedig a Welt megpróbálja lejáratni a több évtizedes tapasztalattal rendelkező miniszterelnököt, amikor Putyin barátjaként hivatkozik rá.

Orbánt a Kreml barátjának nevezni elég bizarr. A párizsi résztvevőkkel ellentétben ő elment Zelenszkijhez, Putyinhoz és Donald Trumphoz is, hogy megvizsgálhassa, milyen mértékben járulhat hozzá Európa a békéhez

– jelentette ki az egyik hozzászóló, aki úgy látja, az EU vezetői eközben a nevetséges sértegetéssel és távolságtartással csak azt érték el, hogy a béketárgyalások idején a gyerekek asztalához ülhessenek.