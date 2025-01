Minden az arcára volt írva: Kamala Harris kiakadt Jimmy Carter temetésén (FOTÓ)

Jimmy Carter csütörtökön tartott temetésén az amerikai politikai élet minden fontos szereplője jelen volt, többek között megjelent Joe Biden leköszönő elnök és alelnöke, Kamala Harris is, de jelen volt Donald Trump megválasztott elnök, korábbi alelnöke Mike Pence is, valamint megjelent Barack Obama korábbi demokrata elnök is.

Természetesen a kamerák folyamatosan őket pásztázták: az egyik fotós elkapta a pillanatot, amint Kamala Harris észreveszi, hogy Obama Donald Trumppal kedélyesen beszélget.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP