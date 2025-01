„Inkompetensek” – Trump élesen kritizálta a Los Angeles-i tüzek oltásában részt vevő tisztviselőket

Donald Trump vasárnap a Truth Social közösségi oldalon tett bejegyzésében élesen kritizálta a Los Angeles-i erdőtüzek oltásában részt vevő tisztviselőket – számolt be a Telex. A megválasztott elnök szerint a politikusok „inkompetensek”, és képtelenek megfékezni a pusztító lángokat, amelyek már gyönyörű otthonok ezreit pusztították el.

Trump a katasztrófát az ország történetének egyik legsúlyosabb eseményének nevezte, hozzátéve:

Egyszerűen nem tudják eloltani a tüzet. Mi bajuk?”

A The New York Times szerint a kaliforniai erdőtüzek problémája Donald Trump január 20-i beiktatása után is központi téma maradhat. A kérdés középpontjában Trump és Gavin Newsom kaliforniai kormányzó konfliktusa áll, amely az elmúlt napokban tovább éleződött.

Newsom egy nyílt levélben arra kérte Trumpot, hogy látogasson el Kaliforniába, és személyesen nézze meg a tüzek által okozott pusztítást. A kormányzó szerint Trump politikai eszközként használja a katasztrófát, miközben valódi megoldásokat nem kínál. Trump a levélre egyelőre nyilvánosan nem reagált, de kritikái tovább szították a feszültséget a két politikus között.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP