Legitim katonai célpontnak tekinti a patinás brit lap szerkesztőit az orosz politikus

A Guardian arról írt, Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács helyettes vezetője, korábbi elnök, a brit Times szerkesztőit „legitim katonai célpontoknak” nevezte, miután a lap egy cikkében Igor Kirillov orosz tábornok elleni merényletet Ukrajna részéről „legitim védelmi cselekményként” értékelte.

Kirillov, aki a nukleáris, biológiai és vegyi védelmi erők vezetője volt, kedden reggel vesztette életét Moszkvában. A tábornokot és asszisztensét egy elektromos rollerbe rejtett robbanószerkezet ölte meg, miközben kiléptek egy lakóépületből. Az eset különösen jelentős, mivel Kirillov a legmagasabb rangú orosz katonai tisztviselő, akit a háború kezdete óta a frontvonalakon kívül merénylet során meggyilkoltak.

Medvegyev fenyegető üzenetét a Telegramon osztotta meg. Ebben úgy fogalmazott: „Az Oroszország elleni bűncselekményeket elkövetőknek mindig vannak cinkosai. Most már ők is legitim katonai célpontok. Ebbe a kategóriába tartoznak a Times szerencsétlen sakáljai is, akik gyáván elbújtak a cikkük mögé. Ez a kiadvány teljes vezetőségét jelenti.” Üzenetében továbbá azt is hozzátette, hogy a lap újságíróinak „óvatosnak kell lenniük”, mivel „Londonban bármi megtörténhet”.

Medvegyev fenyegetései nemcsak a brit lapot célozták, hanem Ukrajnát támogató NATO-tisztviselőket is, akiket szintén „legitim katonai célpontnak” nevezett.

Egy egész légió van belőlük. Nincs is elég hely, hogy felsoroljam őket

– írta.

A brit külügyminiszter, David Lammy Twitteren – az X platformon – reagált Medvegyev kijelentéseire. Lammy egy fotót posztolt, amelyen a Times-t olvassa, és a fenyegetéseket „gengszterfenyegetésként” jellemezte, amely szerinte Medvegyev kétségbeesését tükrözi.

