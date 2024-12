Nyitókép: Contributor/Getty Images

„Romániában algoritmusokkal és vastag csekkfüzetekkel úgy helyzetbe tudott hozni egy korábban ismeretlen oroszbarát jelöltet, hogy az megnyerte az elnökválasztás első fordulóját. Az eredményt azután a román alkotmánybíróságnak kellett megsemmisítenie. Grúziában egyre brutálisabban lépnek fel az Európa-barát tüntetőkkel szemben, akik kitartóan tiltakoztak a legutóbbi parlamenti választások manipulálása ellen.

Miközben a Közel-Keleten egyre inkább kicsúszik a lába alól a talaj, Vlagyimir Putyin éjjel-nappal azon dolgozik, hogy újjáalakítsa a szovjet blokkot. Ukrajnában nem csak egyetlen ország függetlensége a tét. Az ukránok egész Európa szabadságát védik, mert egy olyan földrészen, mint a miénk, ahonnan az Egyesült Államok egyre inkább eltávolodik, az erőviszonyok nagyon gyorsan a világ legnagyobb területű országa, Oroszország javára billenhetnek, különösen, hogy Kína, a világ második legnagyobb gazdasága támogatja.

A háborútól való félelmükben sok európai választó hajlik kiegyezésre Moszkvával, ahogy azt a választási eredmények mutatták Grúziában, de Moldovában és Romániában is. Annak ellenére is, hogy három év alatt Oroszország csak Ukrajna területének az egyötödét tudta elfoglalni. Mégis, a szélsőjobb-, szélsőbal- és egyéb oldali politikai pártok, a magyar miniszterelnök és talán hamarosan mások is amellett érvelnek, hogy meg kell békíteni az agresszort. Méghozzá azzal, hogy ma Ukrajnát, holnap pedig, ha szükséges, egykori birodalmának más részeit is átengedjük neki.”