Kanyarban előzne Donald Tusk: Európa vezetőjének készül

„Lengyelország politikai vezetővé válhat a európai Unióban” – mondta vasárnap Rafał Trzaskowski varsói polgármester, a legnagyobb lengyel kormánypárt, a Polgári Platform valószínűsített elnökjelöltje a jövőre megtartandó lengyelországi elnökválasztásra. Nyilatkozatát az Euractiv szemlézte.

Trzaskowski szerint erre az ad majd lehetőséget, hogy hamarosan összeomlik a német kormánykoalíció, és Franciaország politikai helyzete is instabil.

Emellett a politikus dörgölőzni kezdett a frissen megválasztott Donald Trumphoz is: szerinte a leendő amerikai elnök „racionális ember, aki úgy beszél, mint egy magáért felelősséget vállaló üzletember”, aki nyilván értékelni fogja, hogy Lengyelország egyedüli NATO-szövetségesként közel 5 százalékot költ GDP-jéből védelmi kiadásokra, ezáltal „példakép a NATO-ban és az EU-ban”. Trzaskowski arról is beszélt: Lengyelország ma a világ huszonegyedik legnagyobb gazdasága, így hamarosan felvételét kérheti a G20-ba is.

Eközben Donald Tusk miniszterelnök sorra találkozik európai partnereivel, és a NATO vezetője is hamarosan meglágotatja. Tusk bejelentette: nemsokára Varsóba várják Emmanuel Macron francia elnököt és Mark Rutte NATO-főtitkárt. Találkozója lesz emellett Keir Starmer brit miniszterelnökkel (vagy Varsóban, vagy Londonban), Stockholmban pedig az északi és balti államok vezetőivel találkozik majd.

„Nem lehet kétség afelől, hogy az új politikai térkép komoly kihívás mindenki számára, különösen annak kontextusában, hogy az orosz-ukrán háborúnak Oroszország elnöke és az Egyesült Államok új elnöke közötti megállapodás eredményeképpen lehet vége” – mondta Tusk szombaton.

Ezért látja fontosnak, hogy „nagyon intenzíven” koordináljon azokkal az országokkal, melyeknek „nagyon hasonló a látásmódjuk a geopolitikai és transzatlanti helyzet, illetve az ukrajnai helyzet kapcsán”. A háborúról szólva leszögezte: „senki sem szeretné, hogy eszkalálódjon a konfliktus, ugyanakkor azt sem akarja senki, hogy Ukrajna meggyengüljön, nopláne kapituláljon. Ez alapjában fenyegetné Lengyelországot és a lengyel érdekeket.”