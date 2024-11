Így is lehet mondani azt a tényt, hogy a világ urainak teljesen elment az eszük, és úgy beszélnek egy nukleáris világháborúról, mintha egy új videójáték promóciós kampányát szerveznék.

Svédországban ötmillió háztartásnak küldenek ki háborúra felkészítő kiadványt a napokban, amelyből kiderül, milyen alapvető felszerelése kell hogy legyen minden háztartásnak és mit kell tenni nukleáris támadás esetén.

Nekem erről Kovács II. törzsőrmester intelmei jutottak az eszembe, aki 1981-ben nem tűrte, hogy előfelvételis táposok kiröhögjék, mert ő is tanult emberekkel való bánásmódot, ezért arcára fintorba hajló komolyságot erőltetve adta elő, miként kell cselekedni, ha atomtámadás érne bennünket a gaz imperia­listák részéről. Ha jól emlékszem mondandója velejére, hátat kellett fordítani a gombafelhőnek, és hasra vágni magunkat. És ezt gyakoroltuk is! Atomtámadás jobbról, üvöltötte átszellemülten kiképzőnk, mi pedig balra elvágódtunk, mint egy zsák, és röhögtünk önfeledten, amitől Kovács II. törzsőrmester egyre idegesebb lett. A svéd tanácsok nagyjából pontosan ennyit érnek, de ma már egyáltalán nincs min nevetnünk.

Fölfoghatatlan volt már az is, hogy a finnek és a svédek miért adták föl függetlenségüket, milyen érdekek befolyásolták őket abban, hogy a NATO tagjaiként potenciális ellenséggé tegyék magukat Oroszország közvetlen közelében. Gyanítható, hogy a két ország hasznán jóval túlmutató stratégia mentén terjeszkedik a katonai szövetség ebben a térségben, tovább hergelve ezzel az amúgy is felbőszült oroszokat. A félelem tehát jogos a skandináv országokban. Az ostobaság viszont, ami ezeknek a tájékoztatófüzeteknek a tartalmában is tetten érhető, megmagyarázhatatlan. Csak egyetlen példa: azt javasolja a brosúra, hogy legyen minden túlélőcsomagban a vezetékes energiahálózattól független távközlési eszköz, például elemes zsebrádió. Csakhogy egy atomtámadás esetén a stúdióban és az adótornyokban is elmegy az áram, nem lesz adás. Mit hallgatunk majd a fülünkre olvadt Sokol rá­dión? Ha egyáltalán marad valaki, aki kíváncsi lesz bármire is.”

