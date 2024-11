Brit történész: Trump visszatérése szörnyű hír Ukrajna számára

Fotó: JOHN THYS / AFP

A Guardianbe írt véleménycikket a brit baloldali történész, Timothy Garton Ash. Úgy látja, Trump visszatérésének az első áldozatai az ukránok lesznek. A katasztrófa elhárítói az európaiak lehetnének, de kontinensünk szét van esve. A német kormány épp Trump győzelmének másnapján omlott össze. Ash szerint ha Európa nem tud felnőni a kihíváshoz, a kontinens gyenge, megosztott és dühös lesz,

ahogy az európai történelem egy új és veszélyes korszakába lépünk át.

A brit történész 5-10 százalényi esélyt ad annak, hogy Trump esetleg épp Ukrajna további felfegyverzésével való fenyegetéssel érne el Putyinnal szemben egy békealkut. De sokkal több esélyt lát arra, hogy Trump azt fogja tenni, amit eddig mondott, hogy Ukrajnára fog rákényszeríteni egy megállapodást. J.D. Vance, Trump hivatalba lépő alelnöke korábban arról beszélt: szerinte ott kellene meghúzni a határokat, ahol most a front van, és Ukrajnának semlegesnek kellene maradnia. Ez viszont Ash szerint nagy győzelem lenne Putyin számára.

A történész úgy látja, valójában jelenleg nincs olyan megállapodás, amit Putyin és Zelenszkij egyszerre elfogadhatna. Amit Trump tenni tud, hogy gyorsan lecsökkenti az amerikai támogatást Ukrajna számára, és így Kijevnek gyenge poícióból kellene tűzszünetet kérnie.

Ash szerint egyre több európai fogja fel, hogy az agresszívan előre törő oroszok és az agresszívan visszahúzódó Amerika közé szorulva

Európának magának kell sokkal többet tennie a saját védelméért.

Macron és Scholz ezt meg is beszélték egymással, csakhogy Macron gyenge kormányzata az oroszbarát Le Penéktől függ, a német kormány pedig épp most omlott össze.

A Guardian szerzője a budapesti csúcstalálkozóról is írt, megemlítve, hogy Orbán Viktor, a házigazda Trump lelkes támogatója, ahogy a szlovák, a szerb vezető is az. És Oroszország is Trumpot választja.

Nagy-Britanniáról szólva Ash arról ír: bár a brit munkáspártiak közül többen korábban nagyon kritikusan nyilatkoztak Trumpról, de Keir Starmer miniszterelnökként nagyon udvarias üdvözletet küldött Trumpnak a megválasztása után, és

lehet, hogy Starmer szeretné Nagy-Britanniát megkímélni Trump fenyegető vámpolitikájától.

Friedrich Merz, Németország valószínűsíthető következő, CDU-s kancellárja viszont nagyon számít arra, hogy Németország, Franciaország, Lengyelország és Nagy-Britannia szoros együttműködésben lép fel Európa és Ukrajna érdekében – de hogy lehet egységet elérni ilyen politikai és gazdasági széthúzások idején? Ash szerint két hónap van arra, hogy Trump hivatalba lépéséig jobb választ találjunk az eddigi problémákra.