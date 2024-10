Nyitókép illusztráció. Fotó: STR / KCNA VIA KNS / AFP

„Először is, pár ezer észak-koreai katona nem oszt, nem szoroz a fronton, ahol nagyjából egymillióan harcolnak a két oldalon. Az is valószínű, hogy a jogszerűséget formálisan azért általában betartó Kreml most is így tesz, és a nemrégiben kötött kétoldalú segélynyújtási megállapodás keretében csak orosz területen veti be ezeket az egységeket. Például a Kurszki területen, ahol megtámadták Oroszországot, vagy határőrizeti feladatot láthatnak el. Az is biztos, hogy Kim tömegével nem küld Oroszországba katonákat, hiszen egy ilyen küldetés azért így sokak szemét nyithatná fel. Kinek kell ez? Phenjannak biztos nem.

Arra viszont nagyon is jó lehet egy ilyen erősen korlátozott »segítségnyújtás«, hogy ezek a feltehetően válogatott egységek tapasztalatot szerezzenek a modern hadviselésről.

Ilyen értelemben ez a segítség inkább Phenjannak hasznos. Moszkvának persze jól jöhet még ennyi részben feláldozható katona is, ám számára fontosabb az az üzenet, hogy aszimmetrikus válaszokkal a Kreml képes kellemetlenséget okozni a nyugati tömbnek. Mondjuk, a csendes-óceáni térségben. Ami pedig a másik oldalt illeti, ő is használja már most a történteket az információs térben Oroszország ellen. Arról nem is beszélve, ez még ürügyül szolgálhat ahhoz, ha olyan helyzetbe kerül az ukrán hadsereg, hogy a jelenleginél is közvetlenebbül meg kell segíteni.”