Ködszurkálás: a francia belügyminiszter kitiltotta Oszama bin Laden fiát, aki már tavaly elhagyta az országot

Az MTI beszámolója szerint kitiltották Franciaország területéről Omar bin Ladent, a terrorista Oszama bin Laden egyik fiát, aki el is hagyta már az országot – jelentette be kedden Bruno Retailleau belügyminiszter.

Omar bin Laden, aki „több éve a nyugat-franciaországi Normandiában élt egy brit állampolgár házastársaként”,

2023-ban olyan megjegyzéseket tett közzé a közösségi oldalain, amelyek a terrorizmus dicsőítéseként értelmezhetők

– indokolta a döntést a tárcavezető az X-en.

Emiatt a normandiai Orne megye prefektusa Franciaország területének elhagyására kötelezte és „elérte Omar bin Laden távozását” – tette hozzá.

„Az igazságszolgáltatás megerősítette ennek a nemzetbiztonsági érdekből hozott döntésnek a jogszerűségét, és a közigazgatási beutazási tilalom garantálja, hogy semmilyen okból nem térhet vissza Franciaországba” – írta a miniszter.

A Le Figaro című napilap értesülése szerint

a belügyminisztérium hétfőn hozta meg a végzést, az érintett pedig már tavaly elhagyta Franciaországot.

Az al-Kaida dzsihadista szervezet alapítóját, és a 2001. szeptember 11-i amerikai merényletek kitervelőjét, Oszama bin Ladent 2011-ben Pakisztánban ölték meg az amerikai különleges erők.

A 43 éves Omar bin Laden Szaúd-Arábiában született, ott töltötte a gyermekkorát is, de élt Szudánban és Afganisztánban is. Miután 19 évesen szakított az apjával, több arab országban tartózkodott huzamosabb ideig, majd 2016-ban Franciaországba telepedett le, ahol festőművészként élt Normandiában, többször voltak kiállításai, amelyek kapcsán interjúkat is adott a francia sajtónak.

A kiutasítási határozatot azért kapta, mert 2023. május 2-án, apja halálának évfordulóján, méltatta az emlékét.

„A történelmet csak ilyen emberek vérével írják, hogy elmeséljük ezeknek a mártíroknak a történetét, akik történelmet írtak, nemzeteket építettek és dicsőséget hoztak. Az ő vérük a hitünk mentőövét jelenti az Ítélet Napjáig. Nyugodjanak békében” – írta a terrorista fia a Twitter-oldalán, amelyet azóta felfüggesztettek.