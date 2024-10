Ez ám a független sajtó! Vezércikkben áll ki az egyik amerikai elnökjelölt mellett a balos brit lap

Korábban is lehetett tudni, hogy a brit Guardian meglehetősen baloldali nézeteket képvisel, most azonban ennek egy újabb ékes bizonyítékát mutatták be: a lap szerkesztőségi vezércikkben konkrétan beállt Kamala Harris mögé a jövő heti amerikai elnökválasztáson és minden amerikait arra biztat, hogy a demokraták jelöltjére voksoljon. A cikkben kiemelik, a legutolsó felmérések szerint azt mutatják, hogy Donald Trump és Kamala Harris támogatottsága fej-fej mellett áll, a lap

attól fél, hogy Trump előnyben lehet.

„Reméljük, ha vége a választásnak, Kamala Harris lesz az első nő és színes bőrű nő, akit az Egyesült Államok elnökének választanak” – írták. Mint írják, bár Harris volt alelnökként a legjobb választás az elnökjelölti pozícióra Joe Biden kiesése után, a politikus sokak szerint nem tudott elhatárolódni a jelenlegi amerikai elnök múltjától és népszerűtlen kijelentéseitől, megnyilvánulásaitól.

Kamala Harris örömöt, humort és alázatot sugároz, energikus, megbízható és befogadó politikusnak tűnik”

– hizlalták a jelenlegi alelnök máját. „Harris, ha megválasztják, tisztességes, becsületes elnök lesz, Nagy-Britannia erős szövetségese és a demokratikus világ megbízható vezetője lenne” – folytatták. A Guardian cikke szerint Donald Trumpról ez már nemigen mondható el, úgy fogalmaznak, hogy ha az amerikaiaknak fontos a demokráciájuk és a szabadságuk, valamint a nemzetközi béke és a biztonság, akkor az egyetlen választás számukra Kamala Harris.

Trump számára minden a bosszúról szól: kitoloncolja a bevándorlókat, bebörtönöz bárkit, akit nem kedvel, akár politikai ellenfeleit is és lazán bevetné az amerikai hadsereget a belső ellenségként definiált civilek ellen”

– vizionálja a Guardian, majd felróják a volt amerikai elnöknek, hogy cserbenhagyná Ukrajnát. A független-objektív brit lap úgy fogalmaz: Donald Trump győzelme Amerikai és a világ számára katasztrófa lenne, az amerikai demokrácia áll most a volt elnök célkeresztjében, továbbá veszélybe kerül a szólásszabadság, valamint a független újságírás is.

