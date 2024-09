Amerikai elnökválasztás: ismétli magát a történelem

Erre építve indította el elnökjelölti kampányát a vietnámi háborút ellenző Eugene McCarthy, és nagy meglepetésre megszorongatta Johnsont a március elején az első előválasztáson, New Hampshire államban. Nem sokkal ezután belépett a demokrata jelöltségért folytatott versenybe Robert F. Kennedy szenátor, a meggyilkolt elnök öccse is. A new hampshire-i előválasztás és Robert Kennedy bejelentése után nem sokkal, 1968. március 31-én Johnson egy televíziós beszédben közölte Amerikával, hogy a béketárgyalások érdekében befejezi Észak-Vietnám bombázását, valamint felfüggeszti elnöki kampányát.

Joe Biden szintén egy népszerű elnök, Barack Obama alelnökeként került először a Fehér Házba,

és 2020-ban a korábbi elnök iránti nosztalgia is szerepet játszott megválasztásában (bár a 2020-as kampány során Obama sokáig látványosan nem állt be Biden mögé). Johnsonhoz hasonlóan Biden is elindult az újraválasztásért első ciklusa leteltével – sőt, Biden meg is nyerte a Demokrata Párt előválasztását, a résztvevő szavazók elsöprő többségének támogatásával. Mindkét elnök belebonyolódott egy népszerűtlen, költséges, elhúzódó, és az eszkaláció veszélyét magában rejtő háborúba a világ egy (amerikai szempontból) távoli, eldugott sarkában – Vietnámban, illetve Ukrajnában –, amit sok választópolgár értetlenül és egyre növekvő gyanakvással szemlélt. Biden népszerűsége elsősorban a gazdasági helyzetnek és az illegális migrációnak köszönhetően kezdett mélyrepülésbe, és a Trump elleni elnökjelölti vita adta meg kampányának a kegyelemdöfést – ekkor már a nyilvánosság előtt is egyértelművé vált, hogy Biden idős kora miatt alkalmatlan a jelöltségre.

Szokatlan módon Johnsonnal ellentétben

Biden nem egy nemzethez intézett ünnepélyes beszédben, hanem teljesen informális módon, a Twitteren jelentette be döntését,

és nem indokolta azt a választóknak, ami mindenképpen kérdéseket vet fel.