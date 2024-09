Nyitókép: Allison Bailey/ NurPhoto via AFP

„Mitch McConnell amerikai szenátor immár sokadjára kritizálja a magyar külpolitikát és az orosz-ukrán háborúban elfoglalt magyar békepárti álláspontot. Mindannyian tudjuk, hogy az amerikai republikánus pártban is vannak háborúpárti héják, de tudjuk azt is, hogy Donald Trump elnök úr és csapata ugyanúgy a béke megteremtésén dolgozik, mint a magyar kormány. Reméljük, hogy hamarosan az egész amerikai politikában ez lesz a mérvadó álláspont, nem pedig a szenátoré. Addig is, amíg ez eldől, hiába a szenátor kritikája, Magyaroszág kívül akar és kívül is fog maradni az orosz-ukrán háborúból. Pontosan úgy, ahogy azt a magyar választópolgárok a legutóbbi választáson megerősítették.”