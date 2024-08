Mint ördög a tömjénfüsttől, úgy fél az európai liberális elit Trump visszatérésétől

Nyitókép: Brandon Bell/Getty Images

A Guardianben megjelent elemzésében Paul Taylor, az Európai Politikai Központ vezető elemzője arra figyelmeztet, hogy Donald Trump visszatérése Európa-szerte bátorítást és legitimációt nyújthat a nacionalista és populista erők számára. A szakértő szerint ugyan az EP-választáson ugyan a liberális-demokratikus pártok megőrizték pozícióikat, de korai lenne végleges győzelemről beszélniük.

Taylor szerint egy republikánus győzelem az Egyesült Államokban Európa számára is destabilizáló hatással lehet, míg Harris győzelme globálisan adhat lendületet a »haladó erőknek«.

Nacionalista internacionálé

Elemzésében Paul Taylor rávilágít, hogy Brüsszelben, Párizsban, Berlinben és Varsóban jelenleg törékeny szövetség tartja távol a hatalomtól az illiberalizmus képviselőit. Ugyanakkor a jobboldali radikálisok képtelenek voltak összefogni, amint az Orbán Viktor próbálkozása is mutatja, aki ezi idáig nem tudott létrehozni egy egységes „nacionalista Internacionálét” az Európai Parlamentben.

A szakértő meglátása szerint az újonnan alakult jobboldali csoport között jelenleg komoly viták zajlanak, például Ukrajna támogatásáról, valamint az Európai Unió jövőjéről.

A francia szélsőjobboldali vezető, Marine Le Pen ugyan elbukott a hatalom kapujában, de ez a kudarc mégis növelheti esélyeit a következő választásokon.

Más országokban, például Hollandiában és Szlovákiában is erősödtek a radikális erők. Véleménye szerint Szlovákia Orbán Viktornak is segíthet abban, hogy Brüsszel ne szigorítson a pénzügyi szankciókon. Az Egyesült Királyságban a Munkáspárt győzelme viszont azt mutatja, hogy a populista nacionalizmus legyőzhető. A szakértő szerint ugyanakkor az erőszakos, „migránsellenes zavargások” arra utalnak, hogy a szélsőségek akkor is felfordulást okozhatnak, ha a parlamenti jelenlétük csekély.

Német próbatétel

A következő nagy próbatétel Németországban várható ősszel, ahol az AfD vezet a keleti tartományokban, és az új baloldali szövetséges, Sahra Wagenknecht vezetésével tovább erősödhetnek. Az őszi eredmények előre jelezhetik azokat a dinamikákat, amelyek visszaköszönhetnek a jövő évi törvényhozási választáson.