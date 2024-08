Amerikai lap: Nagyon megbánja még ezt Magyarország

2024. augusztus 22. 13:05

A The Geopolitics folyóirat hazánk fejére olvasta „bűneit”, és azt is leírta, hogyan kell móresre tanítani Magyarországot; a cikkben Trianont is említik.

Nyitókép: még a hadgyakorlatokból is kihagynák Magyarországot. Forrás: WOJTEK RADWANSKI / AFP *** A geopolitikai témájú folyóirat szerzője minden ismert panelt felmondott Magyarország különutassága kapcsán a The Geopolitics-ben. A cikk apropója egyébént az EU-n belül élő orosz és fehérorosz vízumkártya volt.

Ezt is ajánljuk a témában Nyilvánosságra került Pintér Sándor válasza, amelyet az Európai Bizottság dörgedelmes levelére írt A Mandiner által is megismert válaszlevélből kiderült: az Európai Unióban élő orosz és belarusz állampolgárok kevesebb mint egy százaléka él Magyarországon, ennél jóval többen élnek Németországban, de Spanyolországban, Olaszországban, Ausztriában, Csehországban és Lengyelországban is.

Az EU és Magyarország, a jófiú és a rosszfiú Csak kivonatosan: – Magyarország „egyre inkább a populizmusba és a tekintélyelvűségbe süllyed Orbán Viktor kormánya alatt”. – Az EU, „bár tökéletlen, de értékes tömb, amely fellendítette Európa gazdaságait, és segített megelőzni a fegyveres konfliktusokat” „Orbán, aki ifjúkorában demokratikus tiltakozásokat vezetett és elítélte a szovjet tekintélyelvűséget, most a Kreml-barát táborban van, és gyakorlatilag Európa trójai falvává változtatja Magyarországot”. Mindezt súlyosbítva „kultúrharcos retorikát” visz, holmi családi értékekről, a gyermekvállalásról és a bevándorlás korlátozásáról. S a többi: a fegyverszállításokból való kimaradás Ukrajna felé, az oroszellenes szankciók akadályozása, a finn és a svéd NATO-csatlakozás késleltetése, illetve, hogy „Magyarország egyre szorosabb kapcsolata Oroszországgal egyre nagyobb biztonsági kérdéssé válik az Európai Unióban”, különösen az említett vízumkártya okán. Sőt, egy nem túl cizellált párhuzamot is von a szerző az orosz offenzívát indokló putyini retorika és a kárpátaljai magyarokat ért sérelmek hazai megemlítése között. A „bűnlajstrom” része még a Türk Tanácsban való részvétel, előszedi a tíz évvel ezelőtti azeri baltás gyilkosos történetet, hozzácsapva a kínai rendőrtolmácsok érkezését. Ismerős vádak S persze előkerül Trianon is, aminek kapcsán szerinte Orbán „Nyugat-ellenes érzelmeket használ , és mindenkit hibáztat, kivéve a nemzetet, amiért a trianoni békeszerződésben nagyobb területeket veszítettek el”, ugyanakkor megjósolja, hogy „ez a veszélyes nacionalista irredentizmus lesz a Fidesz végső bukása”, mert a lengyel PiS-kormány bukásával hazánk elvesztette legfőbb unióbeli szövetségesét, és már csak a szintén elszigetelt szlovák Robert Fico maradt neki.

S hogy mit javasol a The Geopolitics volt tengerészgyalogos, antropológus az EU-nak a távoli nagy vízen túlról? Szerinte a NATO számára olyan jogszabályt kellene alkotni, amely kikerüli Magyarország részvételét a jövőbeni hadgyakorlatokon vagy az Orbán által Ukrajna ügyében nemrégiben kötött megállapodáshoz hasonló lehetséges műveletekben és konfliktusokban. Szerinte „Magyarország részvétele nélkül is meg lehet oldani a vészhelyzeteket”. Ugyanis „Magyarország egyre jobban elszigetelődik, lassan kezdi megtanulni, hogy az Európai Unióban és a NATO-ban való részvétele nem olyan értékes, mint azt a populista kormány feltételezte”, s „amíg a tagországok nem kényszeríthetik és nem is kényszeríthetik ki a változást Budapesten, Magyarországot figyelmen kívül kell hagyni és amennyire csak lehet, meg kell kerülni, és előkészületeket kell tenni egy esetleges trójai faló ellen Európa szívében”.

Ezt is ajánljuk a témában Orbán Viktor felvázolta Magyarország nagy útját A háború, és az arra adott hibás EU-s válaszok olyan folyamatokat erősítettek fel, amiket összességében nem túlzás világrendszerváltásnak nevezni. Szalai Zoltán írása.

