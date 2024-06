Ismert bírónő esett ki egy moszkvai épület ablakából

Nyitókép: Képernyőkép / The Sun

Holtan találtak egy orosz bírót, miután kiesett egy magas épület ablakából Moszkvában – adta hírül a Daily Mail. Az 50 éves Natalja Larina arról volt ismert, hogy megbüntette a moszkvai hatóságok ellenségeit, és támogatta az orosz FSZB-t, de leginkább a kiemelkedő bűnügyekben tett munkássága miatt volt híres. A nyomozók a helyi jelentések szerint több elméletet is vizsgálnak a halálesettel kapcsolatban.

Az egyik ilyen elmélet, hogy a bírónő öngyilkos lett, miután telefonos csalók átverték.

Larina nem sokkal halála előtt állítólag arról számolt be a rendőrségnek, hogy telefonos csalók meggyőzték arról, hogy menekítse át banki betétjét egy másik számlára, mert a sajátját olyan emberek veszélyeztetik, akik megtakarítását az ukrán fegyveres erők támogatására próbálják majd átutalni. A nő átutalta pénzét – több, mint négymillió forintnyi rubelt– egy másik számlára, ezzel átverés áldozatává vált. A források szerint a bírónő nagyon feldúlt volt, mikor realizálta, hogy becsapták, és üzenetet is hagyott, így nem kizárt az öngyilkosság, de hivatalos megerősítés még nincs. Larina több mint 15 évig volt büntetőbíró, halála azután következett be, hogy hirtelen kilépett a Taganszkij Bíróságról.