Ez lehet az EP-választás végeredménye a legújabb becslés szerint

A hétvégi EP-választások előtti egyik nagy felmérés jött ki szerdán, az Euractiv megbízásából Europe Elect készítette. A szonda nagyon azokat az adatokat mutatja, amelyeket már hónapok óta jeleznek a közvélemény-kutatók.

Az Európai Parlament hét frakciójából

továbbra is a jobbközép Európai Néppárt (EPP) lehet a legerősebb, 182 mandátummal,

ami enyhe erősödést jelent a jelenlegi helyzethez képest; a Szocialisták és Demokraták (S&D) számára 136 mandátumot jelez előre a mérés, ami enyhe visszaesés; a Renew Europe lehet a nagy vesztes, 20 mandátum elvesztésével 81 képviselői helyre számíthat; a másik visszaeső a Zöldek/Európai Szabad Szövetség (Greens/EFA), amely mandátumai egynegyedének vesztésével már csak 55 képviselővel számolhat;

a két jobboldali frakció azonban legalább plusz 10 mandátumot söpörhet be:

az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) 79, az Identitás és Demokrácia (ID) 69 képviselőt delegálhat, míg a Baloldal (GUE/NGL) stagnál majd 38 mandátummal.

Centrista erőtér

Ha a felmérés adatai igazolódnak, akkor a három centrista frakció, az EPP, a S&D és a Renew tovább folytathatja együttműködését az Európai Parlamentben, továbbra is biztos többségük lesz. Ezek az erők dönthetik el tehát továbbra is az EU külpolitikai irányát, belső szabályozásait, övék lehet a végső szó a költségvetés kérdésében is.

Ugyanakkor az ECR és az ID megerősödése játékteret enged az EPP-nek:

ha a szocialistákkal és a liberálisokkal nem értenek egyet egy törvényhozási vonalvezetésben, blokkolni tudják azt az ECR és az ID segítségével.

Jobboldali előretörés, liberális hátravetés

Nagy kérdés, hogy lesz-e előretörés, vagy csak előrearaszolgatásnak felel meg a támogatás növekedése a jobboldali képviselőcsoportok mögött.

A jobboldal erősödése más politikai együttműködéseket is lehetővé tehet majd: az EPP már jelezte, hogy kész egyes ügyekben a kooperációra az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia nevű pártjával, az az általa dominált ECR-rel.

Nem lejátszott meccs, hogy a néppárti és a szocialista frakció után ki lesz a harmadik erő: az ECR vagy a Renew

– matematikailag mindkét erőnek esélye van a befutásra. És további nagy kérdés, hogy az ECR és az ID csoportok együttműködése milyen mélységű lesz, hiszen együtt, a mandátumaikat összeadva akár a második erő is lehetnek az új EP-ben. Az ID részéről vannak kétségek, de úgy tűnik, botrányai miatt sem esett vissza jelentősen a támogatottsága, és azzal, hogy kizárta tagjai sorából a német AfD-t, akár új szövetségkötési esélyek nyílnak az ECR-rel.