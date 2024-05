Zelenszkij: Isten ukrán zászlót tart a vállán (VIDEÓ)

Az ortodox világban vasárnap ünnepelték a húsvétot, ebből az apropóból Zelenszkij közösségi oldalain jelentkezett videóval, amelyben a „szeresd felebarátodat” bibliai parancsolat kapta a hangsúlyt.

„Mi mind felebarátokká változtunk egymás számára. Szomszédunk pedig, aki azt hitte, testvérnép vagyunk – kiderült, mindig is messze állt tőlünk. Minden parancsolatot megszegtek, földünkre sóvárgott, és eljöttek gyilkolni. Ezt a világ is látja, és Isten is.

De mi hisszük, hogy Isten vállán ukrán zászló van. Ilyen szövetségessel bizonyos: az élet felülkerekedik a halálon”.

Zelenszkij húsvéti üzenetét angol felirattal visszanézheti itt: