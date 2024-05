Megmondták a német szavazók: kulcskérdés számukra a migráció

A németek többsége fegyelmezettebb költekezést látna

Az infratest-dimap közvélemény-kutató ezen a héten végezte el havi „Deutschlandtrend” felmérését 1280 választásra jogosult megkérdezésével, és megállapította, hogy a válaszadók 54 százaléka változatlanul akarja tartani az adósságféket. A felmérésből kiderült, hogy 40 százalék szeretné látni a rendelkezés reformját. Előzetes becslések alapján, ha az adósságféket fenntartják, a minisztériumoknak a legfrissebb becslések szerint mintegy 30 milliárd euróval (32,2 milliárd dollárral) kell csökkenteniük kiadási terveiket.

A közvélemény-kutatók megkérdezték a választókat, hogyan szeretnék meghatározni a prioritásokat. A válaszokból kiderült, hogy a szavazók nehezen tudnak megegyezni abban, hogy hol kell csökkenteni a kormányzati kiadásokat. A bevándorlókra fordított közkiadások és a tartósan munkanélküliek jóléti kifizetései – az úgynevezett állampolgári jövedelem (Bürgergeld) – olyan területek, ahol a válaszadók közel fele támogatta a költségek visszavágásának ötletét. Ezzel szemben az egészségügy és az idősgondozás, valamint a családpolitika területén a legtöbb válaszadó a kiadások növekedését szeretné.

A kormány legkisebb pártja, az FDP szigorúan ellenzi a szociális juttatások növelését. Támogatottságuk a 2021-es szövetségi választások óta zuhant, ami azt jelenti, hogy jövőre talán még a parlamenti képviselethez szükséges 5 százalékos küszöböt sem lépik át.

A Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) jobbközép blokkja továbbra is a legerősebb szavazói támogatottsággal rendelkezik, a közvélemény-kutatások szerint 31 százalékon, míg a szociáldemokraták és a zöldek pedig 15 százalékon állnak. A jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt 18 százalékos támogatottságot kapna a legújabb mérések alapján, hozzátették azt is, hogy a párt támogatottsága országszerte erodálódott az elmúlt hónapokban. A cikk szerint ez két tényezőnek tulajdonítható: a Sarah Wagenknecht Szövetség (BSW) populista alternatívaként való megjelenésének, de az AfD európai parlamenti választásokon induló csúcsjelöltjei körüli botrányoknak, valamint Oroszországhoz és Kínához fűződő kapcsolataiknak is.

Az AfD csúcsjelöltje a június 9-i európai parlamenti választásokon Maximilian Krah, a politikust azzal vádolták, hogy pénzt fogadott el Oroszországtól és Kínától, ami befolyásolta a törvényhozásban leadott szavazatait. A cikkben kifejtették, hogy egy közeli munkatársát nemrég tartóztatták le, és azzal vádolták, hogy a kínai titkosszolgálatnak dolgozik, és Krah ellen is nyomozás folyik. A Deutschlandtrend felmérésében tízből hét válaszadó szerint az AfD-nek felül kellene vizsgálnia álláspontját Oroszországgal és Kínával kapcsolatban.

Az AfD támogatóinak többsége azonban nem lát okot arra, hogy pártja újrapozícionálja magát. Ehelyett négyből három AfD-s támogató úgy gondolja, hogy a törvényhozók intézkedéseire adott általános válasz túlzó volt.