Ennyi volt: magyar tulajdon lesz a Telekom Románia

2024. május 28. 06:20

A már jelenleg is piacvezető szolgáltató most megszerezheti az ország negyedik legnagyobb távközlési vállalatát, a Telekom Romániát is.

Nyitókép forrása: A DIGI Youtube-oldala A Világgazdaság értesülése szerint teljesen átalakíthatja a román telekommunikációs piacot a nagyváradi Teszári Zoltán, aki már a piacvezető Digi tulajdonosa. A lap szerint most megszerezheti az ország negyedik legnagyobb távközlési vállalatát, a Telekom Romániát is. Az erdélyi üzletembernek azonban nehézségekkel is kell majd számolnia, mivel a görög tulajdonosok alatt a cég jelentős veszteségeket termelt. Hétfőn jelent meg a hír a bukaresti értéktőzsde (BVB) honlapján, hogy elvi megállapodás született a Telekom Romania Mobile Communications SA részvényeinek 99,9999994 százalékának a Teszári Zoltán közvetett érdekeltségébe tartozó West Network Invest SRL tulajdonába kerüléséről. A West Network Invest egy befektetési cég, amelynek többségi tulajdonosa a Digi Romania. Persze a bukaresti versenyhivatalnak még jóvá kell hagynia a tranzakciót. Az elvi megegyezés értelmében a Telekom Románia a tulajdonosváltást követően is megőrzi arculatát, önálló vállalatként lesz jelen a piacon – írta az economedia.ro. A Telekom Romania Mobile Communications fő részvényese eddig a görög Hellenic Telecommunications Organization volt. A vállalat jelenelg a negyedik legnagyobb szereplő a romániai telekommunikációs piacon, ügyfeleinek száma eléri a 4 milliót. Két évvel ezelőtt, 2022-ben, a Telekom Románia 1,378 milliárd lej (106,49 milliárd forint) árbevétel mellett 558 millió lej (43,12 milliárd forint) veszteséggel zárta az évet. A telefonos és internetszolgáltatásokat nyújtó, valamint több televízió- és rádiócsatornát üzemeltető Digi pedig már jelenleg is telekommunikációs piacvezető Romániában. A cégnek emellett Spanyolországban, Olaszországban, Portugáliában és Belgiumban is vannak érdekeltségei. ***

