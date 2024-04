Négy amerikai rendőr halt meg egy lövöldözésben

Nyitókép: PETER ZAY / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Nyolc rendőrtisztet lőttek meg – közülük négyet halálosan megsebesítettek –, egy észak-karolinai ház előtt lezajlott lövöldözés során hétfőn. A rendőrök illegális fegyvertartás gyanúja miatt vonultak fel Charlotte városában. Ám, a kiérkezésük után nemsokkal tűzpárbaj kezdődött,

a férfi tüzet nyitott rájuk a kertjéből

– számolt be a Guardian.

A hatóságiak lelőtték a férfit, ám nem ő volt az egyetlen áldozata a tűzpárbajnak. Négy rendőr is életét vesztette a lövöldözésben. A négy sebesült közül az egyik rendőr állapota még most is kritikus.

Egy tinédzsert is őrizetbe vettek

A rendőrök valamivel később a helyszínen lefoglaltak egy gépkarabélyt, illetve őrizetbe vettek további személyeket is a házban, köztük egy 17 éves tinédzsert.

A beszámolók szerint egy másik személy is tüzet nyitott a rendőrökre az intézkedés során – írta a lap.